Han pasado más de 3 días del crimen de Cynthia Romina Landi (39). Pese a tener 4 sospechosos identificados -3 detenidos y 1 prófugo-, las autoridades todavía buscan determinar cómo fue el altercado entre ellos y el grupo de trapitos. Pero principalmente, quién fue la persona que efectuó la balacera que terminó con la vida de la mujer en Guaymallén.
La versión de los 3 policías acusados por el crimen de la hermana de un trapito
Los 3 efectivos que están detenidos por el crimen de Cynthia Landi (39) declararon tras ser imputados y aludieron al cuarto sospechoso, que está prófugo
Los 3 policías detenidos -Víctor Alberto Cisterna (31) y las hermanas Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne (29) Ricarte- fueron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En ese acto, bajo el consejo de sus abogados defensores, decidieron prestar declaración y brindaron su versión sobre los hechos.
Fuentes judiciales detallaron que las versiones fueron coincidentes a grandes rasgos: confirmaron que estuvieron en el lugar del hecho, ratificaron el altercado verbal con los trapitos de la zona, negaron categóricamente haber estado presentes cuando se efectuaron los disparos contra la casa de Cynthia Landi y apuntaron contra el cuarto sospechoso que está prófugo.
Las versiones de los sospechosos del crimen en Guaymallén
Los efectivos policiales, que estaban de civil al momento del hecho, relataron que el sábado por la noche habían salido a bailar los tres junto a Lautaro Stagnoli (23), el colectivero que está prófugo y con pedido de captura.
Primero fueron a un sunset ubicado en las inmediaciones de Acceso Este y Tirasso. Cuando finalizó ese baile, ya entrada la madrugada del domingo, decidieron continuar la noche en Queen Disco, el local alternativo ubicado en calle 25 de Mayo de Dorrego, a metros del Nudo Vial.
Cuando llegaron a ese establecimiento, estacionaron el auto en el que circulaban. Se encontraron con un trapito -sería el hermano de Cynthia Landi- a quien le quisieron pagar, pero le pidieron que fuera por transferencia, ya que no contaban con dinero en efectivo. Según la declaración, esto originó el altercado y por ese motivo no lograron ingresar al boliche.
La versión de los policías es que el episodio pasó a mayores ya que este trapito llamó a otros cuidacoches mediante un silbido.
Incluso llegó un móvil de la Policía de Mendoza al lugar. Víctor Cisterna y las hermanas Ricarte se retiraron a una estación de servicio cercana. Dicen que cuando ellos ya no estaban, pasó un auto color gris ocupado por el colectivero Lautaro Stagnoli y su hermano. En ese momento se produjeron los 5 disparos con un arma calibre 380 que impactaron en el frente de la casa y en la humanidad de Cynthia Landi, quien murió a los pocos minutos.
Tras brindar la declaración, los abogados de los policías esperan otras medidas de pruebas -entre ellas el testimonio de la madre de la víctima del crimen- y luego solicitarán la libertad de los efectivos, argumentando que no tuvieron participación en el asesinato. La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, será quien resolverá la situación.