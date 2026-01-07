La versión de los 3 policías acusados por el crimen de la hermana de un trapito

cynthia landi crimen Cynthia Landi tenía 39 años.

Las versiones de los sospechosos del crimen en Guaymallén

Los efectivos policiales, que estaban de civil al momento del hecho, relataron que el sábado por la noche habían salido a bailar los tres junto a Lautaro Stagnoli (23), el colectivero que está prófugo y con pedido de captura.

Primero fueron a un sunset ubicado en las inmediaciones de Acceso Este y Tirasso. Cuando finalizó ese baile, ya entrada la madrugada del domingo, decidieron continuar la noche en Queen Disco, el local alternativo ubicado en calle 25 de Mayo de Dorrego, a metros del Nudo Vial.

Cuando llegaron a ese establecimiento, estacionaron el auto en el que circulaban. Se encontraron con un trapito -sería el hermano de Cynthia Landi- a quien le quisieron pagar, pero le pidieron que fuera por transferencia, ya que no contaban con dinero en efectivo. Según la declaración, esto originó el altercado y por ese motivo no lograron ingresar al boliche.

cynthia landi crimen 2 Las balas que impactaron en la casa de Cynthia Landi.

La versión de los policías es que el episodio pasó a mayores ya que este trapito llamó a otros cuidacoches mediante un silbido.

Incluso llegó un móvil de la Policía de Mendoza al lugar. Víctor Cisterna y las hermanas Ricarte se retiraron a una estación de servicio cercana. Dicen que cuando ellos ya no estaban, pasó un auto color gris ocupado por el colectivero Lautaro Stagnoli y su hermano. En ese momento se produjeron los 5 disparos con un arma calibre 380 que impactaron en el frente de la casa y en la humanidad de Cynthia Landi, quien murió a los pocos minutos.

Tras brindar la declaración, los abogados de los policías esperan otras medidas de pruebas -entre ellas el testimonio de la madre de la víctima del crimen- y luego solicitarán la libertad de los efectivos, argumentando que no tuvieron participación en el asesinato. La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, será quien resolverá la situación.