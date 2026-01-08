Bodeguera y economista fue embargada por los préstamos millonarios del Banco Nación a Vicentín

Vicentin HORIZ planta industrial Una planta industrial de Vicentín.

Ercilia Nofal se fue del Banco Nación cuando Macri dejó el Gobierno

La bodeguera y economista mendocina Ercilia Nofal dejó el cargo de directora del Banco Nación en diciembre de 2019, cuando se produjo el recambio presidencial y Alberto Fernández asumió en lugar de Mauricio Macri.

La inhibición y embargo de bienes que la Justicia Federal dispuso sobre Nofal también alcanzó a otras figuras públicas que integraron el directorio del Banco Nación.

Entre otros, el entonces presidente Javier Antonio González Fraga y Lucas Llach, quien se desempeñó como vicepresidente.

De acuerdo a la pesquisa judicial, el Banco Nación y el holding santafesino Vicentín SAIC acordaron créditos por $304 millones cuyo pago no fue reclamado por la entidad crediticia estatal en tiempo y forma.

Tampoco se exigió el pago de otras deudas, según el expediente calificado como fraude al Estado.

Con los embargos dispuestos a los ex funcionarios públicos y a los ex ejecutivos de Vicentín SAIC, la Justicia Federal busca "asegurar la eventual imposición y cumplimiento de decomisos, multas y la reparación del daño patrimonial alegado".

Y con la inhibición de bienes, medida que también alcanza a Ercilia Nofal y demás imputados, se busca "evitar que los investigados dispongan de sus bienes mientras avanza el proceso".