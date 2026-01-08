Ercilia Nofal, reconocida bodeguera, economista y ex directora del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, fue inhibida y embargada por decisión de la Justicia Federal, que investiga el fraude con créditos estatales por $304 millones en el caso del holding empresarial santafesino Vicentín SAIC. "No he sido notificada", dijo la mendocina en diálogo con periodistas.
Bodeguera y economista fue embargada por los préstamos millonarios del Banco Nación a Vicentín
Ercilia Nofal integró el directorio del Banco Nación en la gestión Macri. También le inhibieron bienes, como a otros ex funcionarios y empresarios imputados
El juez federal Julián Ercolini dispuso idénticas medidas sobre casi una veintena de ex directores del Banco Nación y ex ejecutivos del holding Vicentín SAIC en la causa judicial calificada como fraude.
Ercilia Nofal se ha desempeñado en la actividad pública y privada y también en organismos multilaterales. Integró el directorio del Banco Nación durante la etapa en que se otorgaron créditos millonarios al holding empresarial agroexportador Vicentín SAIC.
Ercilia Nofal se fue del Banco Nación cuando Macri dejó el Gobierno
La bodeguera y economista mendocina Ercilia Nofal dejó el cargo de directora del Banco Nación en diciembre de 2019, cuando se produjo el recambio presidencial y Alberto Fernández asumió en lugar de Mauricio Macri.
La inhibición y embargo de bienes que la Justicia Federal dispuso sobre Nofal también alcanzó a otras figuras públicas que integraron el directorio del Banco Nación.
Entre otros, el entonces presidente Javier Antonio González Fraga y Lucas Llach, quien se desempeñó como vicepresidente.
De acuerdo a la pesquisa judicial, el Banco Nación y el holding santafesino Vicentín SAIC acordaron créditos por $304 millones cuyo pago no fue reclamado por la entidad crediticia estatal en tiempo y forma.
Tampoco se exigió el pago de otras deudas, según el expediente calificado como fraude al Estado.
Con los embargos dispuestos a los ex funcionarios públicos y a los ex ejecutivos de Vicentín SAIC, la Justicia Federal busca "asegurar la eventual imposición y cumplimiento de decomisos, multas y la reparación del daño patrimonial alegado".
Y con la inhibición de bienes, medida que también alcanza a Ercilia Nofal y demás imputados, se busca "evitar que los investigados dispongan de sus bienes mientras avanza el proceso".