El Paso Cristo Redentor abre este viernes tras el temporal en alta montaña

En un comunicado firmado por la Coordinación del Paso Cristo Redentor se confirmó que a partir de las 8.30 de este viernes se podrá circular por alta montaña luego de estar cerrado el tránsito desde la noche del miércoles, cuando se registraron fuertes lluvias y tormentas en esa zona.

paso cristo redentor las cuevas paso a chile 2 El jueves se registraron fuertes tormentas en alta montaña que obligaron a cerrar el Paso Cristo Redentor.

Se prevé que tras la apertura del paso a Chile será un fin de semana agitado en alta montaña. No solamente por las personas que aprovechan enero para hacerse una escapada y vacacionar del otro lado de la cordillera, sino porque hay casi 200 vehículos -particulares y colectivos- esperando en la localidad de Uspallata para poder cruzar la frontera internacional.