Luego de horas agitadas por un temporal de alta montaña, este viernes por la mañana abre el Paso Cristo Redentor. Las autoridades de ambos países confirmaron la habilitación del tránsito en ambos sentidos hacia Chile, luego de un jueves marcado por las lluvias y tormentas.
El Paso Cristo Redentor abre este viernes tras el temporal en alta montaña
Las autoridades de Chile y Argentina confirmaron la apertura del Paso Cristo Redentor luego de estar cerrado durante todo el jueves
En un comunicado firmado por la Coordinación del Paso Cristo Redentor se confirmó que a partir de las 8.30 de este viernes se podrá circular por alta montaña luego de estar cerrado el tránsito desde la noche del miércoles, cuando se registraron fuertes lluvias y tormentas en esa zona.
Se prevé que tras la apertura del paso a Chile será un fin de semana agitado en alta montaña. No solamente por las personas que aprovechan enero para hacerse una escapada y vacacionar del otro lado de la cordillera, sino porque hay casi 200 vehículos -particulares y colectivos- esperando en la localidad de Uspallata para poder cruzar la frontera internacional.
Autoridades confirmaron que estos vehículos serán encapsulados hasta la boca del túnel y luego podrán cruzar por el Paso Cristo Redentor. Esto evitará excesos de velocidad de algunas personas que intentan adelantar a otros rodados para llegar antes al complejo fronterizo Los Libertadores.
De no mediar sorpresas, se prevé que el Paso Cristo Redentor esté habilitado para todo tipo de vehículos durante todo el fin de semana, ya que no se observan mayores inconvenientes en el pronóstico del tiempo durante los próximos días.