El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado por lluvias y tormentas en la alta montaña

Los chilenos indicaron que la situación en su sector es más difícil, lo que puede retrasar la reapertura del paso internacional.

El pronóstico para el Paso Cristo Redentor

Las lluvias y tormentas continúan en la alta montaña en ambos lados de la frontera. De hecho, alrededor de las 9 de este jueves se produjo un alud de rocas y barro sobre la Ruta 7, en el kilómetro 1.174, en la zona conocida como Cruz Verde, en Polvaredas, lo que complicó la circulación interna.

Las máquinas de Vialidad trabajan para despejar la calzada y dejarla en condiciones para cuando ocurra la reapertura del paso a Chile.

alud polvaredas ruta 7 Las precipitaciones causaron algunos aludes en la montaña, lo que complica el tránsito hacia Chile. Foto: gentileza.

Mientras, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en toda la cordillera, las cuales pueden ser localmente fuertes y no se descarta la probabilidad de caída de granizo, lo que también puede afectar la ruta y la reapertura del Paso Cristo Redentor podría complicarse.