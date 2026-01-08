El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado en la mañana de este jueves como consecuencia de las lluvias y tormentas en la alta montaña, al igual que del lado chileno. Tras una reunión definieron que a las 14 volverán a evaluar las condiciones para definir su reapertura.
El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado por lluvias y tormentas en la alta montaña
Los coordinadores argentinos y chilenos se reunirán a las 14 para definir cómo sigue el Paso Cristo Redentor por el pronóstico por lluvias y tormentas
El paso a Chile fue cerrado en la noche del miércoles, con corte de tránsito en Uspallata y en Guardia Vieja a las 22, mientras que las aduanas funcionaron hasta la medianoche debido al pronóstico de precipitaciones que se cumplió.
Los coordinadores del lado argentino y del chileno se reunieron a las 7 de este jueves para definir la situación del Paso Cristo Redentor, e indicaron que en el vecino país están más complicados que de este lado de la frontera, por lo que acordaron que a las 14 volverán a reunirse para revaluar la situación.
Los chilenos indicaron que la situación en su sector es más difícil, lo que puede retrasar la reapertura del paso internacional.
El pronóstico para el Paso Cristo Redentor
Las lluvias y tormentas continúan en la alta montaña en ambos lados de la frontera. De hecho, alrededor de las 9 de este jueves se produjo un alud de rocas y barro sobre la Ruta 7, en el kilómetro 1.174, en la zona conocida como Cruz Verde, en Polvaredas, lo que complicó la circulación interna.
Las máquinas de Vialidad trabajan para despejar la calzada y dejarla en condiciones para cuando ocurra la reapertura del paso a Chile.
Mientras, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en toda la cordillera, las cuales pueden ser localmente fuertes y no se descarta la probabilidad de caída de granizo, lo que también puede afectar la ruta y la reapertura del Paso Cristo Redentor podría complicarse.