Un temporal en alta montaña provocó la acumulación de 30 centímetros de nieve en Chile

La nevada que afecta a la alta montaña mendocina dejó este miércoles una acumulación de unos 30 centímetros de nieve en la zona de Portillo, en Chile, a la misma altura del Paso Internacional Cristo Redentor. Las precipitaciones continuaron durante toda la tarde y los pronósticos indicaban que podrían extenderse por más tiempo.
El temporal obligó a mantener cerrada la circulación internacional y generó un marcado descenso de la temperatura en toda la cordillera. Para este jueves se prevé una mejora de las condiciones meteorológicas, aunque persistirá el frío extremo.
Evalúan cuándo se podría abrir el Paso Cristo Redentor
Desde el Sistema Integrado Cristo Redentor informaron que durante la mañana del jueves las autoridades argentinas y chilenas analizarán las condiciones de transitabilidad para determinar si es posible habilitar nuevamente el corredor internacional.
La decisión dependerá del estado de la calzada, la acumulación de nieve registrada en distintos sectores de la ruta y las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.
Además, aclararon que este jueves en la madrugada comenzaron a trabajar Vialidad Nacional del lado argentino y también habrá movimiento de nieve en el sector de Chile, para ver si es posible la reapertura.
Después de la nieve, llegará el frío extremo
El cese de nevadas no significará una mejora inmediata para quienes deban circular por la zona. el pronóstico para alta montaña anticipa un fuerte ingreso de aire frío detrás del sistema que provocó las nevadas.
Para este jueves se esperan temperaturas entre los -18°C y -22°C en sectores altos de la cordillera de los Andes, con mínimas que podrían descender aún más en áreas próximas al complejo Los Libertadores. El pronóstico también indica vientos persistentes y sensación térmica todavía más baja.
Este fin de semana las condiciones invernales seguirán dominando la cordillera con temperaturas bajo cero durante gran parte del día.