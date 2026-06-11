Un temporal en alta montaña provocó la acumulación de 30 centímetros de nieve en Chile

La decisión dependerá del estado de la calzada, la acumulación de nieve registrada en distintos sectores de la ruta y las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Además, aclararon que este jueves en la madrugada comenzaron a trabajar Vialidad Nacional del lado argentino y también habrá movimiento de nieve en el sector de Chile, para ver si es posible la reapertura.

Embed - Nieve en el Cristo Redentor

Después de la nieve, llegará el frío extremo

El cese de nevadas no significará una mejora inmediata para quienes deban circular por la zona. el pronóstico para alta montaña anticipa un fuerte ingreso de aire frío detrás del sistema que provocó las nevadas.

Para este jueves se esperan temperaturas entre los -18°C y -22°C en sectores altos de la cordillera de los Andes, con mínimas que podrían descender aún más en áreas próximas al complejo Los Libertadores. El pronóstico también indica vientos persistentes y sensación térmica todavía más baja.

Este fin de semana las condiciones invernales seguirán dominando la cordillera con temperaturas bajo cero durante gran parte del día.