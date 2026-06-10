El pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas que abarca toda la cordillera de los Andes en Mendoza, desde Las Heras hasta Malargüe, durante la jornada del miércoles 11 de junio de 2026. Se trata de un fenómeno que afecta especialmente a la alta montaña, donde se esperan condiciones de frío extremo y acumulación de nieve.
Pronóstico del tiempo: frío moderado y alerta meteorológica por nevadas en alta montaña
Las mínimas en la cordillera de los Andes alcanzarán los -22°C. En el llano, las máximas oscilarán entre 14°C y 16°C, mientras que las mínimas rondarán los 6°C
De acuerdo con datos de Meteored, las temperaturas en sectores como Las Cuevas, zona donde se encuentra el Paso Internacional Cristo Redentor, muestran valores muy por debajo de cero. Para este miércoles la mínima alcanzará los -20° C, mientras que el jueves descenderá aún más hasta los -22° C, con máximas que no superarán los -9° C. Se trata de condiciones que complican la circulación y obligan a tomar precauciones en rutas de alta montaña.
La alerta se mantendrá activa durante el miércoles y se espera que pierda vigencia hacia el jueves, aunque el frío intenso persistirá en toda la franja cordillerana.
Tiempo en el llano: frío moderado y variación de vientos
En contraste con la situación en alta montaña, el llano mendocino tendrá condiciones de frío moderado, con cielo parcialmente nublado y cambios en la dirección del viento.
Según el reporte de Contingencias Climáticas, el miércoles se presentará con vientos predominantes del sector sur, lo que favorecerá un ascenso de la temperatura respecto a días previos. La máxima prevista será de 17°C y la mínima de 6°C, con posibilidad de viento Zonda en sectores de Malargüe, aunque de manera localizada.
Para el jueves 11 de junio, el ingreso de aire del sector norte provocará un leve descenso de la temperatura. La jornada se mantendrá parcialmente nublada, con una máxima de 14°C y una mínima nuevamente en torno a los 6°C, sin fenómenos significativos en el área metropolitana.
De este modo, Mendoza tendrá una semana marcada por el contraste: frío estable en el llano y condiciones invernales extremas en la cordillera, donde el frío ya se hace sentir con rigor.