Pronóstico del tiempo: frío moderado y alerta meteorológica por nevadas en alta montaña

pronóstico alta montaña El pronóstico del tiempo para Las Cuevas, en Las Heras, muestra las temperaturas extremas para este miércoles. Captura de pantalla Meteored

Tiempo en el llano: frío moderado y variación de vientos

En contraste con la situación en alta montaña, el llano mendocino tendrá condiciones de frío moderado, con cielo parcialmente nublado y cambios en la dirección del viento.

Según el reporte de Contingencias Climáticas, el miércoles se presentará con vientos predominantes del sector sur, lo que favorecerá un ascenso de la temperatura respecto a días previos. La máxima prevista será de 17°C y la mínima de 6°C, con posibilidad de viento Zonda en sectores de Malargüe, aunque de manera localizada.

Para el jueves 11 de junio, el ingreso de aire del sector norte provocará un leve descenso de la temperatura. La jornada se mantendrá parcialmente nublada, con una máxima de 14°C y una mínima nuevamente en torno a los 6°C, sin fenómenos significativos en el área metropolitana.

De este modo, Mendoza tendrá una semana marcada por el contraste: frío estable en el llano y condiciones invernales extremas en la cordillera, donde el frío ya se hace sentir con rigor.