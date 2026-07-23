El pronóstico del tiempo extendido muestra cómo escalará la temperatura y habrá días muy agradables

En pleno invierno, la gente necesita un respiro y una que otra jornada con temperaturas agradables. La poca presencia del sol en Mendoza y las lloviznas y nubes presentes en los últimos días, le cambia para mal el humor a muchos.

La buena noticia para los amantes del calorcito y los días perfectos para hacer actividades al aire libre, es que el pronóstico del tiempo es bastante alentador para sus pretensiones.