Mientras Mendoza atraviesa jornadas de mucha nubosidad y frío, la llegada de días agradables y sol para aliviar la crudeza del invierno, está reflejado en el pronóstico del tiempo extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Los amantes del calor están de parabienes.
El pronóstico del tiempo extendido muestra cómo escalará la temperatura y habrá días muy agradables
El Servicio Meteorológico Nacional, en su pronóstico extendido para Mendoza, revela que se vienen días muy agradables
En pleno invierno, la gente necesita un respiro y una que otra jornada con temperaturas agradables. La poca presencia del sol en Mendoza y las lloviznas y nubes presentes en los últimos días, le cambia para mal el humor a muchos.
La buena noticia para los amantes del calorcito y los días perfectos para hacer actividades al aire libre, es que el pronóstico del tiempo es bastante alentador para sus pretensiones.
Pronóstico del tiempo en Mendoza
Para este jueves, la temperatura mínima registrada en el Gran Mendoza estuvo alrededor de los 3 grados, mientras que se espera que la máxima se eleve hasta los 11 grados entre las 16 y 18 horas.
La máxima irá escalando progresivamente los siguientes días:
- Viernes: la temperatura mínima en el Gran Mendoza estará en el orden de los 5 grados y la máxima comenzará a despegar, llegando a los 14 grados.
- Sábado: la mínima será de 7 grados y se espera una máxima de 5 grados.
- Domingo: jornada donde cambia el panorama, con una mínima de 7 grados y una máxima que llegará a los 22 grados.
- Lunes: será la jornada más calurosa de los próximos siente días, con una mínima de 9 grados y una temperatura máxima de 24 grados.
- El martes y miércoles, con probabilidades de tormentas aisladas esa primera jornada, repetirán la mínima con unos 10 grados, al igual que la máxima, que se estabilizará en 21 grados.
Mendoza repunta con el calor
Los próximos días, con el aumento gradual de la temperatura, según el pronóstico del tiempo, se volverán ideales para realizar actividades al aire libre. Ya pasó poco más de un mes del invierno y la primavera, de a poco, ya se está haciendo sentir.
En pocas palabras
- Pronóstico extendido: Días agradables y aumento de temperatura se anuncian para Mendoza.
- Temperaturas: Se espera que la máxima alcance los 24 grados el lunes.
- Estacionalidad: El fin del invierno marca la llegada gradual de la primavera.