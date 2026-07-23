A lo largo de los últimos años, la energía solar ha experimentado un crecimiento sin precedentes y, con ella, la instalación de paneles solares en todo el mundo. Sin embargo, esta tecnología ha planteado un desafío: cómo aprovechar grandes extensiones de terreno.
Pusieron a graznar gallinas bajo paneles solares y cambió la forma en que se genera electricidad
Miles de aves hallaron refugio y mejoraron su bienestar bajo paneles solares en una granja avícola británica, impulsando la eficiencia de la energía solar
Con ese objetivo, una granja avícola del Reino Unido puso en marcha una solución poco convencional basada en la avicultura agrovoltaica, un sistema que combina la generación de energía solar con la cría de aves en un mismo espacio. La iniciativa se desarrolló en The Lakes Free Range Egg Company (Cumbria, Reino Unido).
¿Gallinas bajo paneles solares? La insólita forma de generar energía
El primer paso fue instalar paneles solares en los tejados de los gallineros. Inicialmente, instaló una capacidad de unos 50 kW, duplicándola unos años después. El siguiente paso fue considerar la instalación de los paneles solares en los campos. La solución consistió en montar los paneles a al menos un metro del suelo, con una inclinación de unos 35 grados para que las gallinas caminaran entre ellos.
Los cambios en el comportamiento de las aves fueron inmediatos. Antes de la instalación, estos animales permanecían cerca de los galpones por temor a depredadores aéreos, como los halcones. Después de colocar los paneles solares, comenzaron a utilizar toda la superficie disponible, ya que las filas de módulos funcionan como refugio natural, ofreciéndoles sombra durante el verano y protección frente a posibles amenazas.
Los resultados de este proyecto
El proyecto demostró que la producción de energía solar y la avicultura pueden complementarse. Mientras las gallinas mejoraron su bienestar al disponer de un entorno más seguro y confortable, la granja redujo sus costos de electricidad gracias a la energía generada en el lugar.
Otro beneficio es que al sentirse protegidas, las aves aumentan el "campeo" (exploración del terreno, picoteo y baños de tierra), lo que disminuye el estrés, el picaje entre ellas y mejora la calidad general de su vida. Por otro lado, las gallinas actúan como "cortacéspedes biológicos". Al comerse las malezas y el pasto alrededor de las estructuras, eliminan la necesidad de contratar maquinaria o usar herbicidas químicos que podrían dañar los cables.
En pocas palabras
- Avicultura agrovoltaica: Miles de aves mejoraron su bienestar bajo paneles solares en una granja británica.
- Beneficio dual: La iniciativa combina generación de energía solar con cría de aves, reduciendo costos.
- Resultados positivos: Las aves reducen estrés y el uso de herbicidas al actuar como cortacéspedes biológicos.