Converse lanzó una edición limitada de zapatillas inspirada en el universo de Dragon Ball Z

"Celebra a los personajes más icónicos de Dragon Ball Z y revive las legendarias batallas de la serie con tu propio Scouter gracias a las zapatillas Chuck Taylor All Star personalizables", adelantan desde la web oficial de Converse. La colección estará a la venta a partir del 23 de julio.

En el sitio se pueden encontrar siete modelos y la posibilidad de que el cliente personalice sus propios pares sumando diferentes detalles como parte de la iniciativa Converse By You.

El precio de las zapatillas ronda los 100 dólares y la cápsula también cuenta con prendas especiales, como remeras y buzos con capucha, que van desde los 40 hasta los 75 dólares.

En lo que respecta a los diseños, algunos llevan impresos a personajes de la historia como el caso de los modelos en color negro: uno con la figura de Goku y detalles en naranja y blanco en la suela, y otro con Gohan, mientras que otros hacen alusión a la paleta cromática del anime.

Las zapatillas Chuck Taylor dedicadas a Cell, Freezer, Vegeta y Majin Buu llevan los colores característicos de cada uno de estos personajes.

El modelo más clásico de la cápsula es el Converse Chuck Taylor All Star x Dragon Ball Z "Goku": una zapatilla de color naranja con detalles en azul, el logo de la serie en el talón y elementos alusivos en los tobillos y la lengüeta.

Además, cuenta con cordones y laterales blancos, acompañados por una suela de color azul.

Se trata de una auténtica pieza de colección para los fanáticos, por lo que en la web oficial definen el producto de la siguiente manera: "Este lanzamiento no es para los coleccionistas que guardan sus zapatillas en cajas de plástico con temperatura controlada. Es para quienes crecieron viendo las batallas épicas y amando a los personajes. De la pantalla a tus pies, y a la calle".

Fuente: indiehoy.com