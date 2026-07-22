El espectáculo de la nieve en videos e imágenes tomadas por drones en Puente del Inca y Penitentes

También estuvieron en los sitios con mayor acumulación de nieve los mendocinos que se hicieron un espacio en medio de sus obligaciones laborales y el regreso a clase de los niños.

Las imágenes e información difundidas por Emir Lombardo y Bruno Brachetta, dos reconocidos profesionales que cumplen labores en alta montaña, muestran cómo las nevadas produjeron postales irrepetibles luego dos intensas tormentas mientras una tercera parece venir en camino.

Contentos. Dos visitantes en medio de la nieve y con elementos para abrirse camino. Foto: Bruno Brachetta

Manto blanco en la zona de Punta de Vacas. Foto: Bruno Brachetta

Parece una imagen de El Eternauta, pero no: es Punta de Vacas bajo la nieve. Foto: Bruno Brachetta

La afluencia de los visitantes coincidió con las tareas de distintos organismos que continuaron evacuando a personas que habían quedado prácticamente encerradas por la nieve en Penitentes y en Puente del Inca. Ya había ocurrido otro tanto en Las Cuevas y puestos de montaña.

El efecto de las nevadas también obligó a suspender clases presenciales -decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) que alcanzó incluso a Malargüe y el Valle de Uco- y obviamente permanece cerrado el Paso Cristo Redentor. Esto último ocasionó que día a día aumente el número de camiones varados por no poder continuar su marcha.

A esquiar. Foto: Bruno Brachetta

Este miércoles ya sumaban más de 1.100 de estos vehículos entre Desaguadero y Uspallata, con mejor organización logística que en años anteriores, según dijeron los propios camioneros quienes destacaron que se haya dispuesto de distintos paradores con servicios esenciales para atenuar la espera.

No hay precisiones de cuándo se habilitará un nuevo tramo de camino en la Ruta Nacional 7 y mucho menos el cruce a Chile. Es más: el meteorólogo Maximiliano Viale explicó que se espera para los próximos días otra tormenta intensa de nieve.

Un refugio casi cubierto por la nieve. Foto: Bruno Brachetta

Mientras tantos muchas familias aprovecharon la apertura del tránsito hasta Punta de Vacas para disfrutar de la nieve

Lo que viene

El pronóstico del tiempo en alta montaña prevé para jueves y viernes temperaturas bajo cero. El sábado y el domingo podría subir el termómetro.

Por otra parte Defensa Civil informó que la Ruta Provincial 52 está transitable hasta el segundo mirador pasando el hotel Villavicencio. En Vallecitos, la Ruta Provincial 89 está transitable con mucha precaución, solo 4x4 y con uso obligatorio de cadenas desde El Chacay hacia arriba por nieve y mucho hielo. En Uspallata la Ruta Provincial 13 permite llegar hasta la zona del cerro Siete Colores.