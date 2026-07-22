Rosalía, completamente arrepentida: qué dijo en su nuevo mensaje para Argentina

Las múltiples disculpas de La Rosalía

Las repercusiones a la incomprensible actitud de Rosalía no se hicieron esperar. Los fanáticos de la artista, que había sido muy bien recibida en cada una de sus visitas a Argentina, intentaron boicotear los shows que tiene planeado para el 1, 2, 4 y 5 de agosto en el Movistar Arena.

Entre las virulentas reacciones observadas en las redes, se destacaban las que buscaban ver un estadio vacío durante las presentaciones de Rosalía, una de las artistas más escuchadas del mundo.

Las primeras disculpas de Rosalía.

Por eso, para intentar controlar un poco el desastre que había armado (y frenar lo que se supone que comenzaba a ser una importante pérdida económica), Rosalía ensayó en la mañana de este miércoles una primera disculpa.

"Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía", explicó. Luego, cerró su mensaje con un "perdoooonnnnnn", y tres emojis de carita llorando. Si bien es difícil saber la repercusión que tuvo el mensaje publicado, cabe creer que no fue muy buena, ya que una hora después la cantante tuvo que volver sobre el tema.

Un nuevo mensaje de amor

Rosalía volvió a la carga cerca de las 11, hora local, cuando tuvo que aclarar "solo tengo amor x Argentina". El texto, nuevamente algo escueto, estaba impreso sobre un gigante corazón rojo.

Una nueva disculpa de Rosalía en Instagram.

¿Alcanzará esto para calmar los ánimos de los miles de fanáticos enardecidos?