Rosalía, completamente arrepentida: qué dijo en su nuevo mensaje para Argentina

La cantante Rosalía volvió a publicar un mensaje en su cuenta de Instagram para calmar los ánimos argentinos, que se habían caldeado por un pequeño traspié de la española. En esta oportunidad, la artista que se presentará en Argentina en agosto aclaró que solo tiene "amor" por nuestro país.
El conflicto diplomático comenzó cuando Rosalía compartió una publicación de la influencer Mia Khalifa. La ex actriz festejaba en un video la derrota de la Selección argentina en el mundial de fútbol, con el mensaje "cómo es la vida ahora que los perla fueron derrotados".
Esta publicación estaba acompañada del último hit de Rosalía, La Perla, un tema en el que la española critica a su ex, Rauw Alejandro, y enumera sus características odiosas. De hecho, "perla" puede ser tomado como un término despectivo en España si se usa de forma irónica.
Las múltiples disculpas de La Rosalía
Las repercusiones a la incomprensible actitud de Rosalía no se hicieron esperar. Los fanáticos de la artista, que había sido muy bien recibida en cada una de sus visitas a Argentina, intentaron boicotear los shows que tiene planeado para el 1, 2, 4 y 5 de agosto en el Movistar Arena.
Entre las virulentas reacciones observadas en las redes, se destacaban las que buscaban ver un estadio vacío durante las presentaciones de Rosalía, una de las artistas más escuchadas del mundo.
Por eso, para intentar controlar un poco el desastre que había armado (y frenar lo que se supone que comenzaba a ser una importante pérdida económica), Rosalía ensayó en la mañana de este miércoles una primera disculpa.
"Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía", explicó. Luego, cerró su mensaje con un "perdoooonnnnnn", y tres emojis de carita llorando. Si bien es difícil saber la repercusión que tuvo el mensaje publicado, cabe creer que no fue muy buena, ya que una hora después la cantante tuvo que volver sobre el tema.
Un nuevo mensaje de amor
Rosalía volvió a la carga cerca de las 11, hora local, cuando tuvo que aclarar "solo tengo amor x Argentina". El texto, nuevamente algo escueto, estaba impreso sobre un gigante corazón rojo.
¿Alcanzará esto para calmar los ánimos de los miles de fanáticos enardecidos?
En pocas palabras
- Rosalía se disculpó: la cantante envió un nuevo mensaje en Instagram tras la polémica por compartir un post de Mia Khalifa.
- Polémica en Argentina: el conflicto surgió al viralizarse un video con un tema de Rosalía donde se festejaba la derrota de la Selección argentina.
- Asegura su afecto: la artista aclaró que solo tiene "amor" por Argentina, buscando calmar a sus fanáticos antes de sus shows.