Rosalía quedó envuelta en una enorme polémica que afectó el cariño de sus fanáticos en Argentina

Rosalía y el comienzo del escándalo con los argentinos

El origen de la tormenta, que incluyó chicanas en las redes sociales y una polémica que escaló a niveles gigantescos, se desató cuando la cantante compartió inicialmente una imagen suya envuelta en la bandera de su país celebrando el campeonato.

Si bien no tiene nada malo mostrarse feliz por el desempeño del seleccionado de su país en el Mundial, muchos de sus fanáticos en Argentina, que aguardaban expectantes sus cuatro shows programados para agosto próximo, no se lo tomaron del todo bien.

Y todo terminó de explotar cuando Rosalía tomó la decisión de repostear en TikTok un video de la ahora famosa influencer.

El video de la polémica que le trajo muchos problemas

En las imágenes se la puede ver a Mía Khalifa festejando como nunca la caída del equipo argentino, en el mismo instante que sonaba la música de la cantante española Rosalía, más precisamente el tema “La Perla”.

El término "perla" se utiliza de forma coloquial e irónica para catalogar a alguien como poco confiable o problemático, un guiño interpretado de forma unánime en el sur del continente como una burla directa y una chicana innecesaria hacia la Selección argentina y su hinchada.

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

El enojo de los argentinos en la previa de sus shows

A muy pocos días de desembarcar en Buenos Aires para presentar su nuevo álbum Lux, Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia con el público argentino.

La artista española desató la furia de sus seguidores locales tras compartir un contenido en sus redes sociales que fue tomado como una burla directa hacia el país.

Y lo que prometía ser una fiesta total para los conciertos agendados en el Movistar Arena, se transformó en un contundente repudio que ya impacta en la venta de tickets.

Decenas de usuarios comenzaron a ofrecer sus ubicaciones de forma particular. “Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina”, escribió uno de los damnificados.

Otros seguidores fueron más drásticos y solicitaron el reembolso formal. “Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, lanzó otro internauta.

Por el momento, la productora no habilitó un canal de devolución oficial ni modificó el cronograma de la gira. Las reventas se están gestionando de manera privada entre usuarios.

Rosalía, una búsqueda que se disparó en Google Trends

El término Rosalía se disparó en las búsquedas de Google Trends en Argentina, luego de generarse la polémica tras la final del Mundial 2026.

Al chequear el panel de Google Trends y sus tendencias en tiempo real, se pudo evidenciar la gran popularidad del término de búsqueda “Rosalía” en las últimas 24 horas.

Las búsquedas de los usuarios en Google, reflejadas en la sección "Tendencias" de la plataforma.

Cómo buscaron Rosalía en Trends

Las consultas más populares y en ascenso en Argentina referidas a la cantante Rosalía, se mostraron de esta manera en Google Trends:

Queda más que evidente del enojo de los fanáticos, ya que las búsquedas estuvieron relacionadas a las entradas para los show programados en el Movistar Arena de Buenos Aires, los primeros días de agosto.

Además, llamó la atención la curiosidad de la gente sobre qué fue precisamente qué dijo la cantante Rosalía de Argentina, que terminó causando un gran revuelo mediático.