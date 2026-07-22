El descargo de Rosalía tras el enojo argentino: "Mala mía"

"Mala mía": con esas palabras la cantante española Rosalía pidió disculpas por haber reposteado una publicación de la influencer Mia Khalifa contra Argentina. La artista, que se presentará en las próximas semanas en el país, recibió una ola de críticas, por lo que tuvo que salir a pedir perdón.
Durante la mañana de este miércoles, Rosalía compartió una historia en su Instagram en la que aseguraba que sólo había compartido la historia debido a que sonaba uno de los cortes de difusión de su último disco, La Perla.
El posteo que compartió Rosalía
El enojo argentino llegó cuando La Rosalía compartió en su Instagram una historia de la influencer Mia Khalifa, quien en más de una ocasión mostró su desdén por la Selección nacional, al considerarla "racista".
En ese reel, se podía ver a Khalifa festejando la derrota argentina en la final del Mundial 2026 contra España. "Cómo suena la vida ahora que los perlas fueron derrotados", decía la publicación, que estaba musicalizada con La Perla, uno de los cortes de difusión del último disco de Rosalía, Lux.
Pedido de disculpas
Tras el escándalo, Rosalía tuvo que pedir disculpas, y lo hizo de una manera muy casual. "Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía", explicó. Luego, cerró su mensaje con un "perdoooonnnnnn", y tres emojis de carita llorando.
La canción La Perla está dedicada a Raw Alejandro, y es una diss track que sintetiza los peores rasgos de este cantante, cuya relación con Rosalía terminó de la peor manera. En España, el término "perla" se utiliza de forma coloquial e irónica para catalogar a alguien como poco confiable o problemático.
Los fanáticos argentinos ya habían comenzado a boicotear los 4 shows que la española tiene en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto. “Rosalía publicando cosas antiargentina a un mes de sus shows. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, sentenció un usuario indignado.
En pocas palabras
- Rosalía se disculpó en Instagram tras ofender a Argentina al compartir un posteo de Mia Khalifa contra la Selección.
- La cantante española explicó que solo compartió la historia porque sonaba uno de los cortes de difusión de su disco