El descargo de Rosalía tras el enojo argentino: "Mala mía"

En ese reel, se podía ver a Khalifa festejando la derrota argentina en la final del Mundial 2026 contra España. "Cómo suena la vida ahora que los perlas fueron derrotados", decía la publicación, que estaba musicalizada con La Perla, uno de los cortes de difusión del último disco de Rosalía, Lux.

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Pedido de disculpas

Tras el escándalo, Rosalía tuvo que pedir disculpas, y lo hizo de una manera muy casual. "Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía", explicó. Luego, cerró su mensaje con un "perdoooonnnnnn", y tres emojis de carita llorando.

El descargo de Rosalía en Instagram.

La canción La Perla está dedicada a Raw Alejandro, y es una diss track que sintetiza los peores rasgos de este cantante, cuya relación con Rosalía terminó de la peor manera. En España, el término "perla" se utiliza de forma coloquial e irónica para catalogar a alguien como poco confiable o problemático.

Los fanáticos argentinos ya habían comenzado a boicotear los 4 shows que la española tiene en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto. “Rosalía publicando cosas antiargentina a un mes de sus shows. Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, sentenció un usuario indignado.