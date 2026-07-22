Te contamos qué significa la señal de tránsito con una flecha negra en un fondo amarillo

Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra en un fondo amarillo

La señal de tránsito P22 es muy común de ver mientras uno conduce.

La señal de tránsito P22 en forma de rombo, fondo amarillo y símbolo negro sirve para advertir a los conductores la incorporación de nuevos vehículos desde una calle lateral, sea por izquierda o por derecha. Es decir, alerta sobre una confluencia próxima y permite anticipar maniobras para evitar situaciones de riesgo y circular con mayor seguridad.

Este cartel pertenecer al grupo de las señales preventivas, que no imponen obligación a seguir, pero que si alertar sobre un cambio en las condiciones de la vía. En ese sentido cumple la vital función de avisar que conforme manejes por la calle podría sumarse otro carril a la calzada principal desde un acceso o lateral donde nuevos autos ingresen al camino.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias

Los tipos de señales se pueden ver con profundidad en un documento específico compartido por Argentina.gob.ar. Pero un rápido resumen muestra la siguiente clasificación:

Esta señal es preventiva.

Señales reglamentarias: son obligatorias y delimitan normas de tránsito. Incluyen señales como “Pare”. Su incumplimiento genera sanciones legales.

Señales preventivas: alertan sobre posibles peligros o cambios en la vía. Suelen ser triangulares con fondo blanco y bordes rojos. Ejemplos: curvas peligrosas, zona escolar, cruce de peatones.

Señales informativas: brindan información útil al conductor para facilitar la circulación. Normalmente, son rectangulares o cuadradas, de fondo azul o verde. Ejemplos: indicaciones de rutas, servicios cercanos o distancias a ciudades.