Cuando manejamos es común encontrar diferentes señalizaciones, pero no siempre reflexionamos sobre el significado de esas señales de tránsito. Para aclarar dudas sobre su interpretación, te contamos qué significa una señalización que se ven en las calles: una flecha negra en un fondo amarillo.
Te contamos qué significa la señal de tránsito con una flecha negra en un fondo amarillo
A la hora de manejar, algunas señales de tránsito se pueden pasar de largo. Por eso hoy te contamos qué significa una particular señal de tránsito con flechas
Las flechas en las calles y rutas son marcas viales o señales de tránsito esenciales para organizar la circulación y evitar accidentes. Sin embargo, no todos los conductores tienen claro el significado de cada forma o color. Saber cuál es la diferencia entre ellas puede evitar multas y, sobre todo, salvar vidas.
Una de las señales más importantes en el tránsito y que todo conductor debe conocer es la P22, identificable por una flecha negra que apunta hacia arriba sobre un fondo amarillo.
Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra en un fondo amarillo
La señal de tránsito P22 en forma de rombo, fondo amarillo y símbolo negro sirve para advertir a los conductores la incorporación de nuevos vehículos desde una calle lateral, sea por izquierda o por derecha. Es decir, alerta sobre una confluencia próxima y permite anticipar maniobras para evitar situaciones de riesgo y circular con mayor seguridad.
Este cartel pertenecer al grupo de las señales preventivas, que no imponen obligación a seguir, pero que si alertar sobre un cambio en las condiciones de la vía. En ese sentido cumple la vital función de avisar que conforme manejes por la calle podría sumarse otro carril a la calzada principal desde un acceso o lateral donde nuevos autos ingresen al camino.
Tipos de señales de tránsito y sus diferencias
Los tipos de señales se pueden ver con profundidad en un documento específico compartido por Argentina.gob.ar. Pero un rápido resumen muestra la siguiente clasificación:
Señales reglamentarias: son obligatorias y delimitan normas de tránsito. Incluyen señales como “Pare”. Su incumplimiento genera sanciones legales.
Señales preventivas: alertan sobre posibles peligros o cambios en la vía. Suelen ser triangulares con fondo blanco y bordes rojos. Ejemplos: curvas peligrosas, zona escolar, cruce de peatones.
Señales informativas: brindan información útil al conductor para facilitar la circulación. Normalmente, son rectangulares o cuadradas, de fondo azul o verde. Ejemplos: indicaciones de rutas, servicios cercanos o distancias a ciudades.
En pocas palabras
- Señal de tránsito P22: Advierte sobre la incorporación de vehículos desde calles laterales, señalando confluencia próxima.
- Tipo preventivo: Alerta sobre cambios en la vía, como la adición de un carril a la calzada principal.
- Clasificación de señales: Existen reglamentarias (obligatorias), preventivas (de alerta) e informativas (de datos útiles).