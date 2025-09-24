Solo algunos logran saber qué significa la señal de transito con una flecha hacia arriba y una franja cruzada

auto En las calles y rutas de Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación.

Qué significa la señal de tránsito R1 “No avanzar”

La señal de tránsito R1 es redonda, con una flecha recta hacia arriba que indica dirección y una franja roja cruzada que la atraviesa diagonalmente. Su función principal es prohibir el avance de vehículos en esa dirección. Esta señal se utiliza especialmente en zonas de tránsito restringido, calles de sentido único con acceso limitado o entradas donde avanzar puede resultar peligroso. Ignorarla puede derivar en multas y poner en riesgo la seguridad vial.

Esta señal de tránsito es un claro ejemplo de señal reglamentaria que debe respetarse en todo momento. Por eso, además, es necesario conocer las diferencias entre señales reglamentarias, preventivas e informativas, permitiendo a los conductores circular de manera más segura y evitar infracciones. La educación vial y la atención a estas señales son claves para reducir accidentes y garantizar la seguridad en las calles y rutas argentinas.

señal de transito R1 Este cartel prohíbe a los vehículos avanzar por la vía sobre la que está la señal.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias

Los tipos de señales se pueden ver con profundidad en un documento específico compartido por Argentina.gob.ar. Pero un rápido resumen muestra la siguiente clasificación: