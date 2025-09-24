Inicio Sociedad Qué significa
Solo algunos logran saber qué significa la señal de transito con una flecha hacia arriba y una franja cruzada

No todos los conductores conocen qué significan las señales de tránsito. Por esa razón hoy te contamos el significado del cartel de tránsito "R1"

Muchos argentinos estamos acostumbrados a manejar automáticamente y damos por supuestas algunas señales de tránsito. Sin embargo, no siempre es así, y reconocer las diferencias y los significados es ideal para evitar que conducir sea inseguro para tu familia y tu auto. Por eso, necesitas conocer qué significa esta señal específica.

En las calles y rutas, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para organizar y proteger tanto a conductores como a peatones. En esta ocasión, analizamos una señal de tránsito sencilla de entender a simple vista, pero con un significado completamente determinante: ¿qué advierte y cuál es la infracción que puede realizar un conductor si no la respeta?

Una de las señales más importantes en el tránsito y que todo conductor debe conocer es la R1 “No avanzar”, que indica prohibición de continuar en la dirección señalada. Entender su significado y la diferencia con otros tipos de señales ayuda a prevenir accidentes y sanciones.

En las calles y rutas de Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación.

Qué significa la señal de tránsito R1 “No avanzar”

La señal de tránsito R1 es redonda, con una flecha recta hacia arriba que indica dirección y una franja roja cruzada que la atraviesa diagonalmente. Su función principal es prohibir el avance de vehículos en esa dirección. Esta señal se utiliza especialmente en zonas de tránsito restringido, calles de sentido único con acceso limitado o entradas donde avanzar puede resultar peligroso. Ignorarla puede derivar en multas y poner en riesgo la seguridad vial.

Esta señal de tránsito es un claro ejemplo de señal reglamentaria que debe respetarse en todo momento. Por eso, además, es necesario conocer las diferencias entre señales reglamentarias, preventivas e informativas, permitiendo a los conductores circular de manera más segura y evitar infracciones. La educación vial y la atención a estas señales son claves para reducir accidentes y garantizar la seguridad en las calles y rutas argentinas.

Este cartel prohíbe a los vehículos avanzar por la vía sobre la que está la señal.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias

Los tipos de señales se pueden ver con profundidad en un documento específico compartido por Argentina.gob.ar. Pero un rápido resumen muestra la siguiente clasificación:

  • Señales reglamentarias: son obligatorias y delimitan normas de tránsito. Incluyen señales como R1, “No avanzar”, “Pare” o límites de velocidad. Su incumplimiento genera sanciones legales.
  • Señales preventivas: alertan sobre posibles peligros o cambios en la vía. Suelen ser triangulares con fondo blanco y bordes rojos. Ejemplos: curvas peligrosas, zona escolar, cruce de peatones.
  • Señales informativas: brindan información útil al conductor para facilitar la circulación. Normalmente, son rectangulares o cuadradas, de fondo azul o verde. Ejemplos: indicaciones de rutas, servicios cercanos o distancias a ciudades.

