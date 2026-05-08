Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta de aloe vera, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del Feng Shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿Qué significa tener una?
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El aloe vera es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés una planta de aloe vera en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta de aloe vera tiene propiedades curativas y demás, su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
Los egipcios la llamaban "la planta de la inmortalidad" porque la usaban para tratar infecciones y enfermedades durante siglos. Es muy valorada por sus propiedades medicinales a raíz de que combina minerales que hidratan, nutren la piel y curan heridas.
Sin embargo, para el feng shui, la aloe vera tiene una energía armoniosa dentro de la casa y puede atraer algunos beneficios:
- Armonía: la aloe vera favorece este aspecto, ayudando a equilibrar la paz, la comprensión y la tranquilidad emocional en las casas.
- Ayuda a la depuración eliminando la negatividad del entorno, alejando energías estancadas y atrayendo una sensación de renovación.
- La aloe vera simboliza la nutrición, fomenta la salud, la curación y el crecimiento personal.
- Se la asocia con significados simbólicos como la sabiduría y la intuición para favorecer la introspección y el autodescubrimiento.
- La aloe vera actúa como una guardiana silenciosa.
- Está ligada a la resiliencia y perdurabilidad.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la aloe vera en la pieza o bajo un ventilador es un error porque puede perturbar el sueño saludable y provocar desequilibrios energéticos. Por eso es ideal colocarlas en espacios orientados al norte.