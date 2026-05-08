Si tenés una planta de aloe vera en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar

Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que la planta de aloe vera tiene propiedades curativas y demás, su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.

Los egipcios la llamaban "la planta de la inmortalidad" porque la usaban para tratar infecciones y enfermedades durante siglos. Es muy valorada por sus propiedades medicinales a raíz de que combina minerales que hidratan, nutren la piel y curan heridas.

Sin embargo, para el feng shui, la aloe vera tiene una energía armoniosa dentro de la casa y puede atraer algunos beneficios:

Armonía: la aloe vera favorece este aspecto, ayudando a equilibrar la paz, la comprensión y la tranquilidad emocional en las casas.

favorece este aspecto, ayudando a equilibrar la paz, la comprensión y la tranquilidad emocional en las casas. Ayuda a la depuración eliminando la negatividad del entorno, alejando energías estancadas y atrayendo una sensación de renovación.

La aloe vera simboliza la nutrición, fomenta la salud, la curación y el crecimiento personal.

simboliza la nutrición, fomenta la salud, la curación y el crecimiento personal. Se la asocia con significados simbólicos como la sabiduría y la intuición para favorecer la introspección y el autodescubrimiento.

La aloe vera actúa como una guardiana silenciosa.

actúa como una guardiana silenciosa. Está ligada a la resiliencia y perdurabilidad.

planta de aloe vera (2) Tu planta de aloe vera debe estar sana y cuidada para que traiga energías positivas e interrumpa el flujo negativo. Fuente: Canva.

Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.

En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la aloe vera en la pieza o bajo un ventilador es un error porque puede perturbar el sueño saludable y provocar desequilibrios energéticos. Por eso es ideal colocarlas en espacios orientados al norte.