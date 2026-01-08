Aloe vera para aliviar las quemaduras de sol: cómo hacer un gel en minutos y con un truco

¿Qué pasa cuando nos quemamos con el sol en el verano y nos salen manchas rojas en la piel? Esto es muy común e incluso peligroso. Puedes evitar las quemaduras de sol y aliviarlas en el caso de que aparezcan, con un truco y un poco de aloe vera.

Cómo hacer un gel de aloe vera para aliviar las quemaduras de sol

Las quemaduras por el sol aparecen cuando se produce una exposición prolongada e insegura a los rayos UV. La radiación genera manchas rojas, ardor, inflamación, dolos, ampollas y fiebre en casos graves.

Lo ideal es evitar la quemaduras de sol usando protectores solares de factores altos, gorra y ropa protectora. No se recomienda tomar sol en los horarios fuertes, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Pero, si te quemaste, accidentalmente y olvidaste el protector, puedes aliviar las molestias e irritación usando un poco de aloe vera. El efecto refrescante de esta planta es ideal para evitar el ardor provocado por el sol y de paso hidratar la piel lastimada.

Embed - CÓMO HACER GEL DE ALOE VERA CASERO y COMO CONSERVARLO POR AÑOS | GEL DE SÁBILA 100% PURO

Para preparar gel de aloe vera y aliviar las quemaduras de sol, vas a necesitar unas cuantas hojas de aloe vera bien firmes y carnosas. Corta el aloe vera por la mitad y retira el gel interior con mucho cuidado, para aprovecharlo todo. Coloca el aloe vera en agua y déjala en remojo por unos minutos. Procesa la mezcla de agua y aloe vera usando una mini pimer. Coloca el gel de aloe vera en un recipiente de vidrio con tapa y utilízalo siempre que te quemes con el sol.

Beneficios y propiedades del aloe vera

aloe vera Es una planta fácil de cultivar, cuidar y utilizar en trucos.