Aloe vera para aliviar las quemaduras de sol: cómo hacer un gel en minutos y con un truco

El aloe vera, también conocida como sábila, es una planta de la familia de las suculentas. Se caracteriza por tener hojas carnosas con una especie de gel transparente en el interior.
La sabia interna o baba gelatinosa se suele retirar para realizar productos de cosmética o algún truco natural. Es una planta de crecimiento rápido que se adapta a condiciones extremas y, en ocasiones, crece de manera silvestre en los costados de la calle.
El aloe vera sirve para muchísimos procedimientos y trucos caseros que puedes realizar en el hogar de manera artesanal.
¿Qué pasa cuando nos quemamos con el sol en el verano y nos salen manchas rojas en la piel? Esto es muy común e incluso peligroso. Puedes evitar las quemaduras de sol y aliviarlas en el caso de que aparezcan, con un truco y un poco de aloe vera.
Cómo hacer un gel de aloe vera para aliviar las quemaduras de sol
Las quemaduras por el sol aparecen cuando se produce una exposición prolongada e insegura a los rayos UV. La radiación genera manchas rojas, ardor, inflamación, dolos, ampollas y fiebre en casos graves.
Lo ideal es evitar la quemaduras de sol usando protectores solares de factores altos, gorra y ropa protectora. No se recomienda tomar sol en los horarios fuertes, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.
Pero, si te quemaste, accidentalmente y olvidaste el protector, puedes aliviar las molestias e irritación usando un poco de aloe vera. El efecto refrescante de esta planta es ideal para evitar el ardor provocado por el sol y de paso hidratar la piel lastimada.
- Para preparar gel de aloe vera y aliviar las quemaduras de sol, vas a necesitar unas cuantas hojas de aloe vera bien firmes y carnosas.
- Corta el aloe vera por la mitad y retira el gel interior con mucho cuidado, para aprovecharlo todo.
- Coloca el aloe vera en agua y déjala en remojo por unos minutos.
- Procesa la mezcla de agua y aloe vera usando una mini pimer.
- Coloca el gel de aloe vera en un recipiente de vidrio con tapa y utilízalo siempre que te quemes con el sol.
Beneficios y propiedades del aloe vera
- El aloe vera posee beneficios y propiedades hidratantes para la piel, alivia las irritaciones y calma el ardor.
- Esta planta también se utiliza para cortes y heridas en la piel. El aloe vera es cicatrizante y regenerador natural.
- El aloe vera posee beneficios antiinflamatorios para el intestino.