"Sólo el tiempo dirá", contestó Donald Trump cuando periodistas del diario New York Times le preguntaron este miércoles, durante una entrevista en el salón Oval de la Casa Blanca, cuánto tiempo se extenderá la intervención de Estados Unidos en Venezuela tras la detención del dictador Nicolás Maduro en Caracas. "Diría que mucho más", respondió acerca de si duraría un año o más.
Donald Trump anticipó que Estados Unidos controlará Venezuela durante muchos años
Donald Trump declaró al diario New York Times qué hará con el petróleo de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, ahora juzgado en Estados Unidos
"Reconstruiremos Venezuela de una manera muy rentable", declaró Donald Trump al Times, que publicó el reportaje este jueves en las ediciones impresas y online para todo el mundo. "Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", remarcó.
¿Cuánto tiempo ejercerá Estados Unidos el control de Venezuela? preguntaron los periodistas del NY Times a Donald Trump, a quien le ofrecieron opciones: ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Más?
-Diría que mucho más- respondió el presidente de Estados Unidos.
Donald Trump y la relación con la vice a cargo de Venezuela
El presidente de Estados Unidos valoró positivamente la gestión de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien asumió este lunes en lugar de Nicolás Maduro -preso y juzgado en Nueva York-. "Nos está dando todo lo necesario", dijo Donald Trump, quien apenas 48 horas antes la había conminado a colaborar con la intervención en el país caribeño y a poner a disponiblidad "la totalidad de los recursos petroleros".
El control del petróleo venezolano es una de las acciones planificadas y ejecutadas por Estados Unidos y forma parte de una estrategia de intervención cuestionada por organismos internacionales, que invocan el Derecho Internacional para rechazar las maniobras militares y políticas desplegadas desde el sábado 3 de enero a la madrugada en Caracas.
El matutino New York Times fue crítico de la irrupción de Estados Unidos en Venezuela desde el primer minuto. "Es ilegal e imprudente", había titulado el comité editorial el día después de la detención de Nicolás Maduro y la esposa, Cilia Flores, durante el operativo militar nocturno "Resolución Absoluta".