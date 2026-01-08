Donald Trump anticipó que Estados Unidos controlará Venezuela durante muchos años

-Diría que mucho más- respondió el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump y la relación con la vice a cargo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos valoró positivamente la gestión de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien asumió este lunes en lugar de Nicolás Maduro -preso y juzgado en Nueva York-. "Nos está dando todo lo necesario", dijo Donald Trump, quien apenas 48 horas antes la había conminado a colaborar con la intervención en el país caribeño y a poner a disponiblidad "la totalidad de los recursos petroleros".

delcy rodriguez nicolas maduro venezuela Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, asumió la presidencia de Venezuela el lunes a la tarde. Aquí, con la cúpula del régimen chavista.

El control del petróleo venezolano es una de las acciones planificadas y ejecutadas por Estados Unidos y forma parte de una estrategia de intervención cuestionada por organismos internacionales, que invocan el Derecho Internacional para rechazar las maniobras militares y políticas desplegadas desde el sábado 3 de enero a la madrugada en Caracas.

El matutino New York Times fue crítico de la irrupción de Estados Unidos en Venezuela desde el primer minuto. "Es ilegal e imprudente", había titulado el comité editorial el día después de la detención de Nicolás Maduro y la esposa, Cilia Flores, durante el operativo militar nocturno "Resolución Absoluta".