Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecen este lunes ante un tribunal de la ciudad de Nueva York tras su captura por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque realizado en la madrugada del sábado en Caracas.
Nicolás Maduro, de las noches detenido en "el infierno" a enfrentar a un juez de Nueva York
A dos días de ser capturados, el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa compadecen este lunes ante el tribunal en Manhattan, acusados de narcotraficantes
Ya les fueron notificados los cargos que pesan en su contra: narcotráfico y terrorismo, entre otros.
La cita ante el juez de Nueva York Alvin K. Hellerstein estaba pautada para este lunes 5 de enero a las 12, es decir, a las 14 hora argentina. Tanto Maduro como su esposa ya fueron trasladados al tribunal en Manhattan.
Nicolás Maduro está alojado en el Centro de Detención Metropolitano, conocido popularmente como el "infierno en la tierra". Ejercía la presidencia de Venezuela -a pesar de unas elecciones que fueron denunciadas como fraudulentas por observadores internacionales- hasta que fue capturado en un operativo comando del ejército estadounidense.
Se cree que la pareja presidencial venezolana se encuentra incomunicada entre sí.
Un juez anunciará los cargos a Nicolás Maduro
El dictador venezolano enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.
Este lunes, a las 12, escucharán los cargos por parte del tribunal.
La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada con altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.
Cilia Flores, en tanto, es investigada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a esa misma red.
Audiencia de Nicolás Maduro ante el juez
Según medios estadounidenses, el tribunal leerá formalmente las acusaciones, hará la verificación de identidad y la definición de medidas preliminares, entre ellas la detención preventiva.
Se espera que tanto Nicolás Maduro como su esposa continúen privados de libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.