Nicolás Maduro, de las noches detenido en "el infierno" a enfrentar a un juez de Nueva York

Nicolás Maduro está alojado en el Centro de Detención Metropolitano, conocido popularmente como el "infierno en la tierra". Ejercía la presidencia de Venezuela -a pesar de unas elecciones que fueron denunciadas como fraudulentas por observadores internacionales- hasta que fue capturado en un operativo comando del ejército estadounidense.

Se cree que la pareja presidencial venezolana se encuentra incomunicada entre sí.

Un juez anunciará los cargos a Nicolás Maduro

El dictador venezolano enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.

Este lunes, a las 12, escucharán los cargos por parte del tribunal.

Maduro capturado por la DEA Una de las imágenes que trascendió del traslado de Nicolás Maduro a la cárcel federal de Brooklyn.

La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada con altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.

Cilia Flores, en tanto, es investigada por supuestas tareas de apoyo logístico y financiero a esa misma red.

Audiencia de Nicolás Maduro ante el juez

Según medios estadounidenses, el tribunal leerá formalmente las acusaciones, hará la verificación de identidad y la definición de medidas preliminares, entre ellas la detención preventiva.

Se espera que tanto Nicolás Maduro como su esposa continúen privados de libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.