"El infierno en la tierra": así se conoce al centro de detención donde pasó la noche Nicolás Maduro

Nicolás Maduro capturado por la DEA Las primeras imágenes de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Noticias Argentinas.

Antes de ser ingresados, los detenidos por el gobierno de Estados Unidos, gracias a un megaoperativo secreto en su residencia de Venezuela, debieron ser sometidos a estudios médicos, la toma de datos biométricos, huellas dactilares y fotografías.

En el Centro de Detención Metropolitano quedaron alojados bajo estrictas medidas de seguridad. Se trata de un lugar acostumbrado a recibir reclusos de alto perfil mediático o criminal, como narcotraficantes y líderes de cárteles como el Chapo Guzmán.

Juan Orlando Hernández Alvarado, el ex presidente de Honduras, indultado por Donald Trump en diciembre, también pasó por el MCD de Brooklyn. Al igual que Luigi Mangione, el acusado de matar a tiros al CEO de United Healthcare Brian Thompson.

mdc carcel nicolas maduro nueva york El Centro de Detención Metropolitano donde está Nicolás Maduro.

Ghislaine Maxwell, pareja de Jeffrey Epstein, el magnate acusado por delitos sexuales, también pasó por ese centro de detención y denunció ante sus abogados que allí vivió “condiciones asombrosamente espantosas” e “inhumanas, crueles y degradantes”.

La cárcel donde pasó la noche Nicolás Maduro, y se espera que permanezca hasta el juicio, fue construida en la década de 1990 en el barrio Sunset Park, para contrarrestar los problemas de hacinamiento en las prisiones de Nueva York.

Nicolás Maduro, acusado por narcoterrorismo y conspiración

El dictador venezolano enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro desde Guantánamo aterrizó en la tarde del sábado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, tras haber sido capturado en la madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.

En Stewart lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.

Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en el lunes ante un juez federal en Manhattan.

Nicolas Maduro preso Nicolás Maduro, con los ojos tapados y esposado, cuando lo trasladaron desde Venezuela a Estados Unidos.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.

La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada con altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.