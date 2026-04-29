La Cámara de Diputados de Mendoza celebró este miércoles su última sesión con la actual composición. En la oportunidad, los 24 legisladores que terminan mandato se despidieron de sus pares agradeciendo el trabajo conjunto realizado.
Andrés Lombardi valoró que pese a las diferencias, primó el respeto con los diputados salientes
El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, despidió a los diputados provinciales que terminaron sus mandatos
El presidente de la cámara, Andrés Lombardi, se despidió de los legisladores salientes expresando: "Agradezco profundamente las palabras hacia mí y el equipo, que ha trabajado con compromiso y continuidad, priorizando la carrera pública. Reconozco las diferencias y debates, pero destaco las relaciones construidas y el valor humano de este espacio. A quienes se van, les deseo lo mejor; los que quedamos seguiremos trabajando por Mendoza con orgullo y responsabilidad”.
"Fue la última sesión de muchos diputados con los que he compartido 4 años de trabajo. Legisladores con los que tenemos en común el haber dado las discusiones que Mendoza necesita. En estas bancas hay un profundo respeto por la institucionalidad y un profundo respeto humano", agregó el Peti.
El mensaje conciliador de Lombardi se diferenció del que en redes sociales publicó la vicegobernadora Hebe Casado a los senadores que cesaron su gestión: “La política sirve para transformar la realidad, no para vender humo”, planteó fiel a su estilo.
Terminaron su mandato
UCR: Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelin Pérez, Mauricio Di Cesare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Tribiño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez y José Manuel Vilches.
Partido Justicialista: Gustavo Perret (reelecto), Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio y Roxana Escudero
Renovación Justicialista;: Julio César Villafañe (sigue, pero ahora en el Partido Justicialista).
Partido Verde: Emanuel Fugazzotto.
Hacer por Mendoza: Mauricio Torres.
Consumidores y Ciudadanos: José Luis Ramón.
Unión PRO: Gabriel Vilche.
PRO Libertad: Guillermo Mosso y Enrique Thomas.
PRO Propuesta Republicana: Laura Balsells Miró.
La nueva Cámara de Diputados
Los 11 bloques con los que arrancará la Cámara de Diputados son:
UCR: Andrés Lombardi, Beatriz Martínez, Alberto López, Miguel Ronco, Elisabeth Crescitelli, Raúl Villach, César Cattáneo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Silvina Gómez, Franco Ambrosini, Julián Sadofschi, Juana Allende, Ismael Jadur, Jorge Raúl Zingaretti, Griselda Petri, Daniel Llaver, Melisa Martínez Malanca, Leo Mastrángelo, Alejandra Torti y Carlos Ponce.
La Libertad Avanza: María Inés Ramos, Estefanía Corvalán, Pablo Castro, Cecilia Soler, Federico Palazzo, María Fernanda Kaufman y Nicolás De Pedro.
Unión PRO: Sol Salinas.
Mejor Mendoza: Mauro Giambastiani
Partido Justicialista: Germán Gómez, Verónica Valverde, Matías Miguel Montes, Juana Aixa Moreno, Julio Villafañe , Alejandra Barro y Gustavo Perret.
Fuerza Patria: Lucas Ilardo y Lidia Quintana.
Frente Renovador Mendoza Línea Nacional: Gabriela Lizana.
Mendocinos por la Libertad: Gustavo Cairo.
La Unión Mendocina: Rolando Scanio y Jorge Difonso.
Propuesta Republicana PRO: Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.
Bloque de los Jubilados Auténticos: Edgardo Civit.
La nueva conformación de Diputados se verá reflejada desde este viernes 1 de mayo, día en que se iniciarán las sesiones ordinarias con la Asamblea Legislativa. También ese día estarán los nuevos senadores provinciales.