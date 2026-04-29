Andrés Lombardi valoró que pese a las diferencias, primó el respeto con los diputados salientes

El presidente de la cámara, Andrés Lombardi, se despidió de los legisladores salientes expresando: "Agradezco profundamente las palabras hacia mí y el equipo, que ha trabajado con compromiso y continuidad, priorizando la carrera pública. Reconozco las diferencias y debates, pero destaco las relaciones construidas y el valor humano de este espacio. A quienes se van, les deseo lo mejor; los que quedamos seguiremos trabajando por Mendoza con orgullo y responsabilidad”.

"Fue la última sesión de muchos diputados con los que he compartido 4 años de trabajo. Legisladores con los que tenemos en común el haber dado las discusiones que Mendoza necesita. En estas bancas hay un profundo respeto por la institucionalidad y un profundo respeto humano", agregó el Peti.