Juraron los nuevos senadores y así quedó el reparto de poder en la Cámara Alta

Los 19 nuevos senadores juraron este jueves, previo a asumir su banca en la Legislatura de Mendoza. Con la renovación, el Senado contará, a partir del 1 de mayo, con 9 bloques políticos.
Martín Kerchner –reelecto- fue ratificado como presidente provisional del Senado y tomó juramento a sus colegas, quienes tendrán mandato hasta 2030.
Entre las novedades se puede ver el estreno de La Libertad Avanza como tal en la Cámara Alta y la ruptura formal del peronismo, entre la línea que sigue a Emir Félix y la que sigue a Anabel Fernández Sagasti.
Nuevo reparto político en el Senado
El período legislativo comienza este 1 de mayo, día de la Asamblea Legislativa y el discurso anual del gobernador Alfredo Cornejo para la apertura de sesiones ordinarias.
La nueva composición de la Cámara Alta tendrá 9 fuerzas políticas: Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, Partido Justicialista, La Unión Mendocina, PRO, Partido Demócrata, Partido Verde, Fuerza Patria y Podemos–Encuentro Peronista.
El bloque del oficialismo quedó compuesto por 20 senadores. A los actuales Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Marquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla, Gustavo Soto; se sumaron Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Carolina Loparco, Evelin Giselle Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabite, el mencionado Kerchner, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Jésica Laferte –reelecta-.
La Libertad Avanza, aliado de Cambia Mendoza, se estrena este año el Senado de Mendoza con Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez y Macarena D’Ambrogio (4 senadores).
La bancada del Partido Justicialista quedó con 5 senadores: Mauricio Sat, que tiene mandato vigente hasta 2027, más Adriana Cano –reelecta-, Luis Novillo, María Luz Llorens y Pedro Serra.
Por separado, los también peronistas Félix González y Omar Parisi –que juró este jueves-, formarán el bloque Fuerza Patria (2 senadores).
Mientras que Duilio Pezzutti se mantiene en su monobloque Podemos-Encuentro Peronista.
Martín Rostand, en el bloque PRO, Armando Magistretti, en el bloque del Partido Demócrata, y Dugar Chappel, en el del Partido Verde, son los otros tres que no compartirán bancada con ningún otro senador.
En tanto que la bancada de La Unión Mendocina en el Senado seguirá formada por Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini.