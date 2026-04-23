Juraron los nuevos senadores y así quedó el reparto de poder en la Cámara Alta

senado martin kerchner legislatura Martín Kerchner, reelecto, encabezó la jura de los senadores con mandato hasta el 2030.

Nuevo reparto político en el Senado

El período legislativo comienza este 1 de mayo, día de la Asamblea Legislativa y el discurso anual del gobernador Alfredo Cornejo para la apertura de sesiones ordinarias.

La nueva composición de la Cámara Alta tendrá 9 fuerzas políticas: Cambia Mendoza, La Libertad Avanza, Partido Justicialista, La Unión Mendocina, PRO, Partido Demócrata, Partido Verde, Fuerza Patria y Podemos–Encuentro Peronista.

El bloque del oficialismo quedó compuesto por 20 senadores. A los actuales Yamel Ases, María Galiñares, Marcelino Iglesias, Walther Marcolini, Sergio Marquez, Natacha Eisenchlas, David Saéz, María Laura Sainz, Oscar Sevilla, Gustavo Soto; se sumaron Patricia Sánchez, Eduardo Martín, Carolina Loparco, Evelin Giselle Pérez, Néstor Majul, Natalia Rabite, el mencionado Kerchner, Silvia Cornejo, Leonardo Yapur y Jésica Laferte –reelecta-.

La Libertad Avanza, aliado de Cambia Mendoza, se estrena este año el Senado de Mendoza con Lucas Fosco, María Pía Fanelli, Alejandra Gómez y Macarena D’Ambrogio (4 senadores).

senadores legislatura jura 2026 Juraron los nuevos 19 senadores y quedaron conformados 9 bloques políticos.

La bancada del Partido Justicialista quedó con 5 senadores: Mauricio Sat, que tiene mandato vigente hasta 2027, más Adriana Cano –reelecta-, Luis Novillo, María Luz Llorens y Pedro Serra.

Por separado, los también peronistas Félix González y Omar Parisi –que juró este jueves-, formarán el bloque Fuerza Patria (2 senadores).

Mientras que Duilio Pezzutti se mantiene en su monobloque Podemos-Encuentro Peronista.

Martín Rostand, en el bloque PRO, Armando Magistretti, en el bloque del Partido Demócrata, y Dugar Chappel, en el del Partido Verde, son los otros tres que no compartirán bancada con ningún otro senador.

En tanto que la bancada de La Unión Mendocina en el Senado seguirá formada por Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini.