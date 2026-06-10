El pronóstico del tiempo marca en el radar cuándo habrá lluvia en el llano de Mendoza

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Pronóstico del tiempo: lluvia para el sábado

La pregunta que domina las charlas de café y las oficinas de Mendoza es una sola: ¿cuándo se viene la lluvia? Los modelos meteorológicos ya lograron afinar el lápiz y precisan que la inestabilidad más fuerte desembarcará el sábado por la tarde.

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La jornada sabatina, según señala el pronóstico del tiempo, arrancará semi nublada y fría, pero hacia el mediodía la cobertura será total en Mendoza. Será a partir de la siesta y entrada la tarde cuando comiencen a registrarse lluvias y lloviznas en el Gran Mendoza, el Valle de Uco, y las zonas Este y Sur de la provincia.

A este panorama desapacible en la ciudad se le sumará un empeoramiento en la alta montaña, donde se esperan precipitaciones en forma de nieve que podrían complicar nuevamente el tránsito en el Paso Internacional Cristo Redentor.

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Pronóstico del tiempo extendido: el día a día

Para que no te agarre desprevenido y puedas planificar el fin de semana -y pensar en un "Plan B" bajo techo para el sábado-, este es el detalle del tiempo:

Miércoles y jueves: jornadas con nubosidad variable en aumento. Las temperaturas máximas rondarán los 16°C, con mañanas frías y tardes relativamente agradables.

máximas rondarán los 16°C, con mañanas frías y tardes relativamente agradables. Viernes: Cielo mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La inestabilidad comenzará a asomarse hacia la noche.

y vientos moderados del sector sur. La inestabilidad comenzará a asomarse hacia la noche. Sábado: El día más inestable y frío de la semana. Cielo cubierto. Lluvias y lloviznas en el llano a partir de la tarde. Nevadas en la cordillera. Se espera una máxima que no superará los 12°C y una mínima cercana a los 7°C.

de la semana. Cielo cubierto. y lloviznas en el llano a partir de la tarde. Nevadas en la cordillera. Se espera una máxima que no superará los 12°C y una mínima cercana a los 7°C. Domingo: Condiciones mejorando lentamente. Si bien la mañana continuará muy fría y con algo de nubosidad, la tendencia es que comience a despejarse hacia la tarde, dejando atrás las precipitaciones.