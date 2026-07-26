El Quini 6 realiza este domingo 26 de julio de 2026 el sorteo 3394, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3394 del domingo 26 de julio
- TRADICIONAL
08 - 09 - 12 - 21 - 28 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos ($5.394.447.878)
51 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.011.213,88
2.240 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.906,95
- LA SEGUNDA
00 - 01 - 03 - 04 - 05 - 22
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.680.335.680)
144 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $358.138,25
2.151 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.192,73
- REVANCHA
03 - 05 - 08 - 22 - 25 - 45
1 GANADOR con 6 aciertos ($1.038.037.766,40)
(Localidad de Viale, provincia de Entre Ríos)
- SIEMPRE SALE
06 - 10 - 13 - 40 - 42 - 43
16 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $28.894.401
- POZO EXTRA
00 – 01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 25 – 28 – 37 – 45
522 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $383.141,76
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15