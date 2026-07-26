Quini 6: los resultados del sorteo 3394 del domingo 26 de julio

POZO VACANTE 6 aciertos ($5.394.447.878)

51 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.011.213,88

2.240 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.906,95

LA SEGUNDA

00 - 01 - 03 - 04 - 05 - 22

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.680.335.680)

144 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $358.138,25

2.151 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.192,73

REVANCHA

03 - 05 - 08 - 22 - 25 - 45

1 GANADOR con 6 aciertos ($1.038.037.766,40)

(Localidad de Viale, provincia de Entre Ríos)

SIEMPRE SALE

06 - 10 - 13 - 40 - 42 - 43

16 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $28.894.401

POZO EXTRA

00 – 01 – 03 – 04 – 05 – 08 – 09 – 12 – 13 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 25 – 28 – 37 – 45

522 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $383.141,76

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: