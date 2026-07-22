Quini 6: los resultados del sorteo 3393 del miércoles 22 de julio

-8 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de 4,8 millones de pesos).

-604 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de $19.300).

LA SEGUNDA

34 - 24 - 06 - 42 - 31 - 43

-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (aproximadamente 2 mil millones de pesos).

-9 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de 4,3 millones de pesos).

-611 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de 19 mil pesos).

REVANCHA

01 - 30 - 43 - 38 - 08 - 18

-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (800 millones de pesos)

SIEMPRE SALE

02 - 07 - 20 - 45 - 23 - 44

-14 GANADORES CON 5 ACIERTOS (se llevan casi 25 millones de pesos cada uno)

POZO EXTRA (por 200 millones)

42 - 36 - 41 - 00 - 05 - 10 - 34 - 24 - 06 - 31 - 43 - 01 - 30 - 38 - 08 - 18

360 GANADORES CON 6 ACIERTOS (cada uno se lleva poco más de 555.000 pesos).

Quini 6, los resultados de este miércoles.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

Miércoles a las 21.15

Domingos a las 21.15

El pozo vacante estimativo para el próximo sorteo es de $10.100 millones.