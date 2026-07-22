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Quini 6: los resultados del sorteo 3393 del miércoles 22 de julio

Resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Por UNO
Quini 6, resultados de este miércoles.

Quini 6, resultados de este miércoles.

El Quini 6 realiza este miércoles 12 de julio de 2026 perteneciente al sorteo 3393. En esta nota podrás saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. Todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Quini 6: los resultados del sorteo 3393 del miércoles 22 de julio

  • TRADICIONAL

42 - 36 - 41 - 00 - 05 - 10

-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (aproximadamente 5 mil millones de pesos).

-8 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de 4,8 millones de pesos).

-604 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de $19.300).

  • LA SEGUNDA

34 - 24 - 06 - 42 - 31 - 43

-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (aproximadamente 2 mil millones de pesos).

-9 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de 4,3 millones de pesos).

-611 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de 19 mil pesos).

  • REVANCHA

01 - 30 - 43 - 38 - 08 - 18

-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (800 millones de pesos)

  • SIEMPRE SALE

02 - 07 - 20 - 45 - 23 - 44

-14 GANADORES CON 5 ACIERTOS (se llevan casi 25 millones de pesos cada uno)

  • POZO EXTRA (por 200 millones)

42 - 36 - 41 - 00 - 05 - 10 - 34 - 24 - 06 - 31 - 43 - 01 - 30 - 38 - 08 - 18

360 GANADORES CON 6 ACIERTOS (cada uno se lleva poco más de 555.000 pesos).

Quini 6, los resultados de este miércoles.

Quini 6, los resultados de este miércoles.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

El pozo vacante estimativo para el próximo sorteo es de $10.100 millones.

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