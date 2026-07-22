El Quini 6 realiza este miércoles 12 de julio de 2026 perteneciente al sorteo 3393. En esta nota podrás saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. Todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3393 del miércoles 22 de julio
- TRADICIONAL
42 - 36 - 41 - 00 - 05 - 10
-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (aproximadamente 5 mil millones de pesos).
-8 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de 4,8 millones de pesos).
-604 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de $19.300).
- LA SEGUNDA
34 - 24 - 06 - 42 - 31 - 43
-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (aproximadamente 2 mil millones de pesos).
-9 ganadores con 5 aciertos (cada uno se lleva poco más de 4,3 millones de pesos).
-611 ganadores con 4 aciertos (cada uno se lleva poco más de 19 mil pesos).
- REVANCHA
01 - 30 - 43 - 38 - 08 - 18
-POZO VACANTE 6 ACIERTOS (800 millones de pesos)
- SIEMPRE SALE
02 - 07 - 20 - 45 - 23 - 44
-14 GANADORES CON 5 ACIERTOS (se llevan casi 25 millones de pesos cada uno)
- POZO EXTRA (por 200 millones)
42 - 36 - 41 - 00 - 05 - 10 - 34 - 24 - 06 - 31 - 43 - 01 - 30 - 38 - 08 - 18
360 GANADORES CON 6 ACIERTOS (cada uno se lleva poco más de 555.000 pesos).
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
El pozo vacante estimativo para el próximo sorteo es de $10.100 millones.