El Quini 6 iba a realizar este miércoles 15 de julio de 2026 el sorteo 3391, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. Todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe se sabrán el jueves porque por problemas técnicos se suspendió el sorteo.
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Quini 6: los resultados del sorteo 3391 del miércoles 15 de julio se postergó hasta el jueves 16 de julio
Resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe
Quini 6: los resultados del sorteo 3391 del miércoles 15 de julio
- TRADICIONAL
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- LA SEGUNDA
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- REVANCHA
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- SIEMPRE SALE
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- POZO EXTRA
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