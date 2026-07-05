El Quini 6 realiza este domingo 5 de julio de 2026 el sorteo 3388, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3388 del domingo 5 de julio
- TRADICIONAL
27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.676.407.386)
13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.989.639,08
783 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.871,77
- LA SEGUNDA
05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
66 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $785.838
2.573 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.047,26
- REVANCHA
01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29
1 GANADOR con 6 ACIERTOS $5.450.960.890,80
(Agencia Casiano Calderón, Paraná, provincia de Entre Ríos)
- SIEMPRE SALE
01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37
34 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $13.682.662,94
- POZO EXTRA
01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 14 – 22 – 23 – 25 – 27 – 29 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39 – 45
2.644 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $75.642,97
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15