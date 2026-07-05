Una mujer fue asesinada a golpes y puñaladas en su casa: hay 3 detenidos

Crimen de Marta Azucena Migliorini en Tucumán. Foto: gentileza La Gaceta

La investigación penal quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II de Tucumán, dirigida por el fiscal Carlos Sale. El informe preliminar forense estimó que la muerte había ocurrido varias horas antes del hallazgo, aunque los detalles exactos se establecerán formalmente a través de la autopsia.

En cuanto a los motivos del ataque, la justicia maneja la hipótesis de un homocidio post robo. Diversos testimonios provistos por vecinos del barrio indicaron que durante los días anteriores se había visto a un hombre merodeando sospechosamente las inmediaciones de la casa de Marta Azucena.

Además, los familiares de la víctima relataron que la propia Migliorini les había manifestado previamente su preocupación por la presencia constante de personas desconocidas rodeando su vivienda.

Después del allanamiento, un hombre confesó la autoría del crimen a la policía, pero dicho testimonio no posee validez judicial por no haber sido tomado bajo las garantías legales correspondientes en una sede competente.

Sin embargo, los datos obtenidos en ese procedimiento abrieron nuevas líneas investigativas que condujeron rápidamente a la detención de otros dos presuntos implicados, uno de los cuales es menor de edad. Actualmente, las autoridades trabajan para recolectar más pruebas y determinar con precisión el grado de participación y responsabilidad que tuvo cada uno de los tres detenidos por el asesinato de Marta Azucena Migliorini.