La forma en que acopiaban armas de fuego en Tucumán antes de pasar por Mendoza hacia Chile

El vínculo de las armas con Mendoza

La causa se vincula con una investigación de mayor escala que tramita ante la justicia federal de Mendoza, donde recientemente se solicitó la elevación a juicio de 34 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de armas y municiones entre Argentina y Chile.

Según la pesquisa, los hechos investigados en Tucumán constituyen el eslabón de adquisición del armamento que luego era trasladado de manera clandestina para su comercialización en el país trasandino.

La investigación se inició el 19 de diciembre de 2023, cuando personal de Gendarmería Nacional realizó un control preventivo sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad tucumana de La Invernada. Durante el procedimiento fueron identificados dos ciudadanos chilenos que ocultaban entre sus pertenencias ocho pistolas calibre 9 milímetros, .40 y .45, además de cargadores y dinero en divisas extranjeras.

Los peritajes sobre los teléfonos de las personas que oficiaban de transportistas permitieron reconstruir la cadena de mandos, mientras que los informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) certificaron que el armamento había sido adquirido en Tucumán apenas días antes del secuestro en el operativo. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los detenidos actuaban como enlaces operativos que respondían a instrucciones impartidas desde Chile y Buenos Aires.