La Justicia de Tucumán procesó sin prisión preventiva a 8 personas acusadas de intervenir en una maniobra destinada a desviar armas de fuego del circuito legal hacia el circuito clandestino.
La forma en que acopiaban armas de fuego en Tucumán antes de pasar por Mendoza hacia Chile
La Justicia de Tucumán procesó a 8 personas acusadas del contrabando de armas de fuego hacia el país trasandino
La investigación permitió reconstruir un esquema de adquisición y provisión de armas de fuego que, según la hipótesis del caso, abastecía a una organización dedicada al contrabando de armas hacia Chile.
Entre los procesados se encuentran 3 empleados de una armería de San Miguel de Tucumán, dos usuarios legítimos que habrían actuado como prestanombres, un proveedor y dos intermediarios.
El vínculo de las armas con Mendoza
La causa se vincula con una investigación de mayor escala que tramita ante la justicia federal de Mendoza, donde recientemente se solicitó la elevación a juicio de 34 personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de armas y municiones entre Argentina y Chile.
Según la pesquisa, los hechos investigados en Tucumán constituyen el eslabón de adquisición del armamento que luego era trasladado de manera clandestina para su comercialización en el país trasandino.
La investigación se inició el 19 de diciembre de 2023, cuando personal de Gendarmería Nacional realizó un control preventivo sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad tucumana de La Invernada. Durante el procedimiento fueron identificados dos ciudadanos chilenos que ocultaban entre sus pertenencias ocho pistolas calibre 9 milímetros, .40 y .45, además de cargadores y dinero en divisas extranjeras.
Los peritajes sobre los teléfonos de las personas que oficiaban de transportistas permitieron reconstruir la cadena de mandos, mientras que los informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) certificaron que el armamento había sido adquirido en Tucumán apenas días antes del secuestro en el operativo. Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los detenidos actuaban como enlaces operativos que respondían a instrucciones impartidas desde Chile y Buenos Aires.