Video: atropelló y arrastró 100 metros a un policía en un control rutinario

El hombre que atropelló y arrastró al policía.

Policía atropellado y arrastrado en Estados Unidos

Shakoi Donovan se negó a cumplir. Cuando los policías intentaron extraerlo, él aceleró. Una oficial de la fuerza de seguridad quedó atrapada entre el cuerpo del conductor y el volante, mientras otro oficial fue arrastrado unos metros antes de soltarse y caer.

La efectivo de la policía fue arrastrada aproximadamente 100 metros durante unos 8 segundos, alcanzando el vehículo unos 56 kilómetros por hora con la puerta abierta. Tras ese frenético momento logró liberarse y cayó al asfalto. Segundos después fue encontrada por sus compañeros: estaba inmóvil en la calle, por lo que fue trasladada al hospital de Florida.

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El jefe de policía Craig Capri describió el episodio como extremadamente peligroso: “8 o 9 segundos pueden parecer poco, pero cuando lo estás viviendo parece una eternidad”. Ambos oficiales no sufrieron lesiones graves en el incidente y la última información oficial indica que esperan su recuperación, aunque están fuera de peligro.

Shaiko Donovan huyó del lugar pero más tarde, ese mismo sábado, se entregó voluntariamente ante las autoridades. Fue acusado de intento de asesinato de un policía, agresión agravada a un oficial de la ley, fuga para eludir, resistencia con violencia y resistencia sin violencia. Según registros judiciales, tenía antecedentes previos, incluyendo agresión agravada con arma, por lo que su situación judicial es complicada.