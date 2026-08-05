Estaba a punto de pisar la cárcel. Pero logró evitarlo y ahora tiene a toda una fuerza policial detrás de él. Se trata de un preso que ya fue calificado por las autoridades de Corrientes como de "alta peligrosidad" luego de la intrépida fuga que logró cuando estaba alojado en los calabozos de una comisaría.
El perfil del preso de "alta peligrosidad" que se fugó de una comisaría y es buscado con intensidad
El preso 32 años estaba detenido pero escapó de una dependencia policial donde estaba alojado de manera provisoria hasta su derivación a una cárcel
El protagonista de la historia está acusado de abuso sexual y en las últimas horas se fugó en la provincia de Corrientes cuando estaba a punto de ser trasladado a una cárcel.
Las autoridades anunciaron que se trata de una persona de “alta peligrosidad” y montaron un importante operativo en busca de recapturar al preso para que finalmente pueda pisar la penitenciaría.
Quién es el peligroso preso que está prófugo en Corrientes
En las últimas horas se conoció que Cristian Villalba, de 32 años, quien estaba detenido por el delito de abuso sexual, se fugó de la Comisaría Primera de Monte Caseros donde estaba alojado de manera provisoria hasta su derivación a una cárcel de la ciudad de Corrientes.
Tras ser declarado prófugo, según informó el medio correntino Época, se realizó de manera inmediata un amplio operativo cerrojo en Monte Caseros y zonas aledañas, con resultado negativo. Ante la falta datos fehacientes, la Policía de Corrientes difundió una imagen de Cristian Villalba con el objetivo de que las personas puedan reconocerlo.
Quienes cuenten con datos de interés sobre el preso pueden comunicarse con la Comisaría Distrito Primera de Monte Caseros al 3794-388810, con la dependencia policial más cercana o a las líneas de emergencias 911 (Capital) y 101 (Interior).
Mientras avanzan lo operativos para dar con el preso, las autoridades también buscan establecer cómo logró evadir a los efectivos que se encontraban apostados en dicha seccional, por lo que abrieron una investigación interna para obtener resultados sobre presunta connivencia o irregularidades.