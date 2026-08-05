El perfil del preso de "alta peligrosidad" que se fugó de una comisaría y es buscado con intensidad

La foto de prontuario del preso que está prófugo.

Quién es el peligroso preso que está prófugo en Corrientes

En las últimas horas se conoció que Cristian Villalba, de 32 años, quien estaba detenido por el delito de abuso sexual, se fugó de la Comisaría Primera de Monte Caseros donde estaba alojado de manera provisoria hasta su derivación a una cárcel de la ciudad de Corrientes.

Tras ser declarado prófugo, según informó el medio correntino Época, se realizó de manera inmediata un amplio operativo cerrojo en Monte Caseros y zonas aledañas, con resultado negativo. Ante la falta datos fehacientes, la Policía de Corrientes difundió una imagen de Cristian Villalba con el objetivo de que las personas puedan reconocerlo.

La Policía de Corrientes busca encontrar al preso.

Quienes cuenten con datos de interés sobre el preso pueden comunicarse con la Comisaría Distrito Primera de Monte Caseros al 3794-388810, con la dependencia policial más cercana o a las líneas de emergencias 911 (Capital) y 101 (Interior).

Mientras avanzan lo operativos para dar con el preso, las autoridades también buscan establecer cómo logró evadir a los efectivos que se encontraban apostados en dicha seccional, por lo que abrieron una investigación interna para obtener resultados sobre presunta connivencia o irregularidades.