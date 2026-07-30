Casi que no hay delito grave por el que no haya estado acusado el Piter Morales. El conocido y peligroso preso ahora quedó acusado de montar una estructura para blanquear el dinero que obtenía de ejercer el narcotráfico y estafas desde la cárcel. En una megacausa federal por lavado de activos quedó involucrado junto a otro presos, su grupo familiar y hasta agentes penitenciarios.
El lavado de $1.200 millones que le endilgan al Piter Morales, su familia, presos y penitenciarios
Acusaron al Piter Morales y su presunta banda por blanquear una fortuna de dinero producto del narcotráfico y las estafas dentro de la cárcel
Pedro Morales Anisco (30) se hizo conocido mediáticamente en marzo pasado cuando quedó sindicado como el instigador del ataque armado a una nena que fue baleada en Godoy Cruz, hija de un compañero suyo de la cárcel. Desde entonces, su situación judicial no para de complejizarse: quedó imputado por ese hecho de sangre, lo condenaron por ejercer el narcotráfico dentro de penal y, ahora, quedó formalmente acusado de lavado de activos.
El miércoles pasado se realizó una audiencia donde el juez federal Alberto Carelli avaló la acusación de la Fiscalía Federal contra el Piter Morales y otros 16 sospechosos de blanquear el dinero -más de $1.200 millones- que el preso consiguió vendiendo drogas dentro del penal y realizando estafas virtuales.
El modus operandi del Piter Morales y su banda
Que el Piter Morales ejercía el narcotráfico y las estafas dentro de la cárcel es indiscutible: está condenado en 2 expedientes penales por esos delitos. En uno de ellos recibió la pena de 5 años por liderar una banda que vendía autos robados con la documentación adulterada a través de la página de Facebook Marketplace. En otra causa fue sentenciado junto a otros presos y personal penitenciario por tener un aceitado sistema de ingreso y venta de estupefacientes intramuros. Estas dos sentencias, más un homicidio ocurrido en 2015, le valieron una pena total de 28 años y 3 meses de prisión.
La Fiscalía Federal sostiene que el Piter Morales no perdía su tiempo dentro del penal de Almafuerte. También había armado un sofisticado mecanismo para el lavado de activos. Evitaba que las ganancias ilegales estuvieran en su poder ya que las derivaba personas de su confianza -algunos familiares suyos- que luego lo retiraban en efectivo fuera de la cárcel o lo invertían en vehículos y negocios inmobiliarios.
La megainvestigación, que tuvo su primer gran avance este miércoles, detectó que la banda construyó al menos 7 propiedades -entre casas y departamentos- en el barrio Grilli Sur, ubicado en Guaymallén, las cuales alquilaban. También se encontraron varios vehículos que los sospechosos no podrían justificar con ingresos lícitos.
El Piter Morales y sus presuntos cómplices, nombre por nombre
- Pedro Esteban Morales: acusado por lavado de activos agravado por ser cometido habitualmente y en banda, además de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en la cárcel (el 4 de diciembre de 2024 encontraron 3 kilogramos y medio de marihuana en un patio del penal de Almafuerte)
- Mario Alberto Subia: preso condenado por un abuso sexual a su hermana menor, ahora acusado de participar de la tenencia de la droga encontrada.
- José Gastón Reale: preso acusado por el lavado de dinero y cohecho activo. Probaron que le transfirió dinero a dos agentes penitenciario que sería en calidad de sobornos.
- Carlos Augusto Padilla: penitenciario acusado de recibir $300.000 en coimas el 18 de diciembre de 2024.
- Gonzalo Oscar Becerra: penitenciario acusado de recibir 30 transferencias por más de $2 millones en concepto de coimas.
- Jorge Luis Bastías, Jonathan Leonel Sassone y Bruno Alfredo Vicencio: presos imputados por lavado de activos. Abrieron cuentas virtuales donde recibieron elevados montos de dinero que luego los transferían a otras personas afuera de la cárcel.
- Daiana Ayelén Giménez: pareja del Piter Morales. Se cree que era su principal nexo fuera de los muros para ejercer el lavado de dinero y quien habría encabezado los proyectos inmobiliarios en el barrio Grilli Sur.
- Nahuel Pérez: otro de los principales cómplices fuera de la cárcel. Registró ingresos en su cuenta por más de $800 millones y la mayoría del dinero lo fue retirando en efectivo.
- Mariano Adrián Vargas, Melania Rosario Moreno, Nahir Estefanía Giménez -cuñada del Piter Morales-, Carlos Marcelo Giménez -suegro del Piter Morales-, Rocío Ángeles Sosa, Elias Agustín Calcagno y Federico Abel Tamuch: imputados por lavado de activos aunque con menos agravantes ya que no movieron grandes sumas de dinero en la investigación.
En pocas palabras
- Piter Morales: acusado de liderar una banda que blanqueó millones de pesos producto del narcotráfico y estafas.
- Modus Operandi: la banda construyó al menos 7 propiedades y adquirió vehículos sin justificación de ingresos lícitos.
- Cómplices: la causa involucra a otros presos, familiares y agentes penitenciarios, detallando transferencias de dinero y coimas.