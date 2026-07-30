El lavado de $1.200 millones que le endilgan al Piter Morales, su familia, presos y penitenciarios

El Piter Morales está encarcelado aislado del resto de los presos.

El modus operandi del Piter Morales y su banda

Que el Piter Morales ejercía el narcotráfico y las estafas dentro de la cárcel es indiscutible: está condenado en 2 expedientes penales por esos delitos. En uno de ellos recibió la pena de 5 años por liderar una banda que vendía autos robados con la documentación adulterada a través de la página de Facebook Marketplace. En otra causa fue sentenciado junto a otros presos y personal penitenciario por tener un aceitado sistema de ingreso y venta de estupefacientes intramuros. Estas dos sentencias, más un homicidio ocurrido en 2015, le valieron una pena total de 28 años y 3 meses de prisión.

La Fiscalía Federal sostiene que el Piter Morales no perdía su tiempo dentro del penal de Almafuerte. También había armado un sofisticado mecanismo para el lavado de activos. Evitaba que las ganancias ilegales estuvieran en su poder ya que las derivaba personas de su confianza -algunos familiares suyos- que luego lo retiraban en efectivo fuera de la cárcel o lo invertían en vehículos y negocios inmobiliarios.

La megainvestigación, que tuvo su primer gran avance este miércoles, detectó que la banda construyó al menos 7 propiedades -entre casas y departamentos- en el barrio Grilli Sur, ubicado en Guaymallén, las cuales alquilaban. También se encontraron varios vehículos que los sospechosos no podrían justificar con ingresos lícitos.

Los allanamientos que se realizaron contra la banda del Piter Morales en el barrio Grilli Sur. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El Piter Morales y sus presuntos cómplices, nombre por nombre

Pedro Esteban Morales: acusado por lavado de activos agravado por ser cometido habitualmente y en banda, además de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en la cárcel (el 4 de diciembre de 2024 encontraron 3 kilogramos y medio de marihuana en un patio del penal de Almafuerte)

acusado por lavado de activos agravado por ser cometido habitualmente y en banda, además de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en la cárcel (el 4 de diciembre de 2024 encontraron 3 kilogramos y medio de marihuana en un patio del penal de Almafuerte) Mario Alberto Subia: preso condenado por un abuso sexual a su hermana menor, ahora acusado de participar de la tenencia de la droga encontrada.

preso condenado por un abuso sexual a su hermana menor, ahora acusado de participar de la tenencia de la droga encontrada. José Gastón Reale: preso acusado por el lavado de dinero y cohecho activo. Probaron que le transfirió dinero a dos agentes penitenciario que sería en calidad de sobornos.

preso acusado por el lavado de dinero y cohecho activo. Probaron que le transfirió dinero a dos agentes penitenciario que sería en calidad de sobornos. Carlos Augusto Padilla: penitenciario acusado de recibir $300.000 en coimas el 18 de diciembre de 2024.

penitenciario acusado de recibir $300.000 en coimas el 18 de diciembre de 2024. Gonzalo Oscar Becerra: penitenciario acusado de recibir 30 transferencias por más de $2 millones en concepto de coimas.

penitenciario acusado de recibir 30 transferencias por más de $2 millones en concepto de coimas. Jorge Luis Bastías, Jonathan Leonel Sassone y Bruno Alfredo Vicencio: presos imputados por lavado de activos. Abrieron cuentas virtuales donde recibieron elevados montos de dinero que luego los transferían a otras personas afuera de la cárcel.

Subia, Bastías, Sassone y Vicencio, los presos que serían cómplices del Piter Morales.