Múltiples allanamientos en una causa de lavado de activos contra el preso Piter Morales

allanamientos barrio grilli guaymallen 3 Los allanamientos que se realizaron en el barrio Grilli de Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que los allanamientos apuntan a "quitarle el dinero a los delincuentes que obtienen objeto de la comercialización ilícita de la droga. No es sólo el lucro del delito sino también que después utilizan ese dinero para extorsionar, para entregarle a los jóvenes que distribuyen la droga".

Si bien en los allanamientos no hubo detenciones, sí se secuestraron dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y documentación que puede ser relevante para la causa federal por lavado de activos.

Quién es el Piter Morales

El 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz, una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa. En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, Marcelo Tapón Agüero (46). En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera. Ambos presos fueron recientemente condenados en una causa por manejar una red de narcotráfico en Almafuerte.

pedro piter morales preso El Piter Morales ahora es investigado por lavado de activos.

La nena baleada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo reponer y fue dada de alta a principios de abril.

Piter Morales se encuentra imputado y con pedido de prisión preventiva en ese expediente como autor intelectual de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que podría recibir más años de condena además de la reciente pena por narcotráfico contra el preso. En tanto que un menor de 17 años también está acusado como el autor material.