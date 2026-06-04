Como viene ocurriendo desde marzo pasado, el preso Pedro Morales Anisco volvió a quedar en la lupa de una investigación. El hombre de 30 años y conocido popularmente como Piter ya fue condenado por narcotráfico dentro de la cárcel, también está sindicado como instigador del ataque a una nena baleada en Godoy Cruz y ahora está envuelto en una pesquisa de lavado de activos por la que se realizaron varios allanamientos este jueves.
Múltiples allanamientos en una causa de lavado de activos contra el preso Piter Morales
Los allanamientos se realizaron en Guaymallén, Ciudad y también dentro de la cárcel ubicada en Cacheuta donde se movía la droga
En las primeras horas de la mañana se montó el megaoperativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la Fiscalía Federal. Se realizaron 25 allanamientos en simultáneo tanto en celdas de la cárcel Almafuerte I como en domicilios ubicados en Ciudad y en el barrio Grilli ubicado en Guaymallén.
Los procedimientos fueron montados en el marco de una investigación por lavado de activos que apunta contra el Piter Morales y los otros integrantes de su banda que fueron condenados en mayo pasado por ejercer el narcotráfico dentro de ese establecimiento carcelario. Fuentes oficiales detallaron que se detectaron movimientos de dinero en billeteras virtuales por un monto total de aproximadamente $800 millones.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que los allanamientos apuntan a "quitarle el dinero a los delincuentes que obtienen objeto de la comercialización ilícita de la droga. No es sólo el lucro del delito sino también que después utilizan ese dinero para extorsionar, para entregarle a los jóvenes que distribuyen la droga".
Si bien en los allanamientos no hubo detenciones, sí se secuestraron dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y documentación que puede ser relevante para la causa federal por lavado de activos.
Quién es el Piter Morales
El 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz, una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa. En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, Marcelo Tapón Agüero (46). En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera. Ambos presos fueron recientemente condenados en una causa por manejar una red de narcotráfico en Almafuerte.
La nena baleada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo reponer y fue dada de alta a principios de abril.
Piter Morales se encuentra imputado y con pedido de prisión preventiva en ese expediente como autor intelectual de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que podría recibir más años de condena además de la reciente pena por narcotráfico contra el preso. En tanto que un menor de 17 años también está acusado como el autor material.