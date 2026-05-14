Narcotráfico en la cárcel, complicidad penitenciaria y una celda VIP: condenaron al Piter Morales

preso narcotrafico piter morales Tapón Agüero, Kevin Fernández y Yamila Agüero, condenados en la causa de narcotráfico.

Narcotráfico en Almafuerte

La investigación tuvo su punto de partido el 18 de diciembre de 2024. Renzo Rojas llegó cerca de las 11.20 al penal de Almafuerte para prestar servicio como agente penitenciario. Le realizaron una requisa, como marca el procedimiento de rigor. Pero esta vez sus propios colegas le encontraron 300 gramos de cocaína que tenía ocultos en un envoltorio en su entrepierna. Inmediatamente fueron a revisar su auto Chevrolet Corsa que estaba en la playa de estacionamiento y hallaron 2 paquetes con 800 gramos de marihuana y casi $500.000 en efectivo.

Quedó detenido y le secuestraron su teléfono celular. Esa fue la caja de Pandora donde surgieron cientos de conversaciones que el penitenciario mantenía con un puñado de presos para acordar el ingreso de drogas a la cárcel. "200 para vos, 200 para mí y 200 para el porrón de conserjería", le cotizó en uno de sus chats al Tapón Agüero, con quien más mantenía diálogo.

Piter Morales, Tapón Agüero, Kevin Fernández y Juan Cruz Arregui eran quienes recibían las drogas en distintos módulos de la cárcel de Almafuerte y luego se dedicaban al narcomenudeo con los otros reclusos. El valor aproximado era de $10.000 la dosis de cocaína y $5.000 un cigarrillo de marihuana, según consta de la conversación por WhatsApp entre un preso y su pareja. Incluso ofrecían promociones.

penal almafuerte cacheuta.jpg El narcotráfico ocurría en el interior del penal de Almafuerte.

La investigación por narcotráfico probó que tenían apoyo afuera de la cárcel. La hermana del Tapón, Yamila Agüero, era quien conseguía la droga y se la pasaba a Renzo Rojas. En uno de los chats, el preso le dijo: "Hermano, estate listo para mañana. Es el partido y ya tengo los botines. Vas a pasar a buscar los botines por mi hermana el miércoles temprano". A lo que el penitenciario contestó: "La $$$ para la cancha, cómo la va a pagar".

También se detectaron varios movimientos de dinero a una cuenta de Mercado Pago de una mujer que luego realizaba transferencias a la novia y suegra del preso Kevin Fernández. La pesquisa detectó envíos de dinero por casi $60 millones.

Producto de la investigación por narcotráfico, el 23 de julio de 2025 se realizó un allanamiento en el módulo 4-1 del penal de Almafuerte, donde estaba alojado Piter Morales. No sólo se secuestraron más de 40 teléfonos celulares sino que se probó que vivía como VIP: tenía una cocina con extractor, mesada de mármol, piso de cerámica, un freezeer, un televisor propio con DirecTV y hasta una alfombra roja.

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El narcotráfico y la nena baleada

La causa de narcotráfico está estrechamente vinculada con un ataque armado que ocurrió el 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz, donde una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa.

En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, el Tapón Agüero. En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.

La nena baleada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo sobreponer y fue dada de alta a principios de abril.

Piter Morales se encuentra imputado en ese expediente como autor intelectual de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por lo que podría recibir más años de condena además de la reciente pena por narcotráfico. En tanto que un menor de 17 años también está acusado como el autor material.