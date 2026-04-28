Caso nena baleada en Godoy Cruz: imputaron al Piter Morales como el instigador del ataque

allanamiento barrio la gloria nena baleada godoy cruz El operativo donde detuvieron al autor de los disparos contra la nena baleada. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Segundo imputado por la nena baleada

Piter Morales se convirtió formalmente en el segundo acusado que tiene el expediente. Hace aproximadamente 2 semanas había sido imputado un adolescente de 17 años quien sería el autor material de los tiros, según la teoría fiscal. Este menor de edad fue imputado por 2 hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego ya que además de la nena baleada también disparó contra su hermano, aunque no alcanzó a herirlo.

Este menor de edad acusado de atacar a la nena baleada en Godoy Cruz fue detenido tras un importante operativo en el barrio La Gloria y luego quedó alojado en la Dirección de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil -ex COSE-.

La nena baleada en Godoy Cruz

El ataque armado ocurrió el 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte. Una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa.

almafuerte II.jpeg Piter Morales habría ordenado el ataque a la nena baleada desde el penal de Almafuerte II.

En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, quien está alojado en el penal de Almafuerte. En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.

La nena baleada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo sobreponer y fue dada de alta a principios de abril.