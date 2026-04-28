Lo que se venía hablando entre bambalinas de la investigación finalmente quedó plasmado formalmente en el expediente: el preso Piter Morales quedó imputado por instigar el ataque que terminó con una nena baleada en Godoy Cruz hace un mes. De esta forma, Pedro Morales Anisco (30) se convirtió en el segundo acusado formalmente que tiene la causa que despertó las alarmas de las altas autoridades del Ministerio de Seguridad.
Caso nena baleada en Godoy Cruz: imputaron al Piter Morales como el instigador del ataque
El preso de 30 años ahora quedó acusado de ordenar, desde la cárcel, el tiroteo que dejó a una nena baleada en su casa hace poco más de un mes
El lunes, Piter Morales se sentó frente a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta y escuchó cómo era imputado por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor intelectual. El ahora acusado optó por no declarar en el expediente, según detallaron fuentes vinculadas al expediente.
Si bien el avoque contra el sospechoso de instigar el ataque a la nena baleada ya estaba listo desde hace un puñado de días, la imputación demoró porque el recluso cambió de abogados defensores.
Segundo imputado por la nena baleada
Piter Morales se convirtió formalmente en el segundo acusado que tiene el expediente. Hace aproximadamente 2 semanas había sido imputado un adolescente de 17 años quien sería el autor material de los tiros, según la teoría fiscal. Este menor de edad fue imputado por 2 hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego ya que además de la nena baleada también disparó contra su hermano, aunque no alcanzó a herirlo.
Este menor de edad acusado de atacar a la nena baleada en Godoy Cruz fue detenido tras un importante operativo en el barrio La Gloria y luego quedó alojado en la Dirección de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil -ex COSE-.
La nena baleada en Godoy Cruz
El ataque armado ocurrió el 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte. Una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa.
En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, quien está alojado en el penal de Almafuerte. En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.
La nena baleada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo sobreponer y fue dada de alta a principios de abril.