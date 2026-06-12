Hospital Notti: disminuyeron las consultas por enfermedades respiratorias y esperan un pico por el frío

"Tuvimos un pico importante en la mitad de mayo, donde hubo mucha demanda por cuadros de gripe. Seguimos con una demanda sostenida, pero está empezando a tener una meseta", indicó.

Notti guardia 10 El gerente asistencial del hospital Notti, Adolfo Aguirre Correa, explicó que las guardias se han visto menos exigidas en los últimos días, pero sigue recomendando ir al centro de salud por casos de baja complejidad. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Cuáles son las cepas de gripe que circulan y qué síntomas tienen

Las principales cepas de gripe que circulan actualmente son la A y la B.

Aguirre Correa explicó que los cuadros de gripe A suelen presentarse con fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares y un marcado decaimiento general.

En cuanto a la gripe B, la circulación es mucho menor. En el caso de esta cepa, los síntomas tienen que ver con fiebre alta, y malestar general, pero aparecen con mayor frecuencia síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal y vómitos.

El especialista remarcó que los dolores corporales son característicos de ambas variantes del virus.

Recontagios y consultas en la guardia

Uno de los fenómenos que observan los profesionales es la repetición de cuadros respiratorios en una misma temporada. Según explicó el médico, los niños pueden volver a enfermarse después de haber atravesado un episodio viral previo, especialmente cuando regresan a la escuela antes de completar la recuperación. "El recontagio es muy común", señaló.

Desde el hospital Notti también insistieron en la necesidad de reservar las guardias para situaciones que realmente requieran atención inmediata. Aguirre Correa sostuvo que una parte importante de las consultas corresponde a cuadros leves que podrían resolverse en centros de salud o mediante turnos programados con el pediatra de cabecera.

El profesional advirtió que esta situación genera largas esperas y contribuye a la saturación del sistema de atención, especialmente durante los meses de mayor circulación viral.

La ocupación de camas de internación disminuyó en el último mes

Niños y familias en el Hospital Notti. Si bien hay menos chicos internados por enfermedades respiratorias, estas podrían incrementarse por la llegada de fríos más intensos. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Respecto de las internaciones pediátricas, el gerente asistencial indicó que en marzo y abril, el nivel de ocupación de camas fluctuó entre 75% y 85%, registrándose mayor ocupación en el transcurso de mayo.

En los últimos días disminuyó la cantidad de chicos internados al 50%, pero tal y como sucede con las consultas, pueden incrementarse con el frío.