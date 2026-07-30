Entierran troncos de árboles bajo tierra para enfriar el planeta: guardan carbono durante más de 1.000 años

Para conservar ese carbono, los troncos son depositados en grandes zanjas subterráneas o, cuando es posible, en minas y canteras abandonadas. Estos depósitos se construyen preferentemente en suelos ricos en arcilla o limo, ya que estos materiales tienen una permeabilidad muy baja y dificultan el ingreso de agua y oxígeno, dos elementos indispensables para la descomposición de la madera.

¿Cómo son enterrados estos árboles?

El procedimiento consiste en introducir los troncos de árboles prácticamente sin procesar y cubrirlos con una gruesa capa de arcilla compactada. De esta manera se crea un ambiente anóxico, es decir, sin oxígeno. En esas condiciones, los hongos y microorganismos responsables de degradar la madera no pueden desarrollarse, por lo que el carbono permanece atrapado en el material en lugar de liberarse nuevamente como CO. Según la empresa, este almacenamiento podría mantener el carbono inmovilizado durante más de 1.000 años si el depósito conserva su estabilidad.

Para verificar que el sistema funcione correctamente, los sitios de almacenamiento cuentan con sensores que monitorean las condiciones del subsuelo. Además, los proyectos son auditados bajo metodologías específicas de eliminación de carbono. Una vez comprobado el almacenamiento permanente, Puro.earth, una plataforma internacional de certificación de remociones de carbono, emite certificados de eliminación de carbono que pueden ser adquiridos por empresas interesadas en compensar parte de sus emisiones. Los ingresos obtenidos permiten financiar el mantenimiento del sistema y generar actividad económica en las comunidades rurales donde se desarrollan estos proyectos.