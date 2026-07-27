Árbol limonero: por qué recomiendan colocar lombrices en su tierra y para qué sirve

En ese sentido, entre los secretos mejor guardados por los expertos en cultivo ecológico, existe una recomendación que cobra cada vez más fuerza: colocar lombrices en la tierra del cítrico.

Los elementos caseros también pueden ser aliados en el limonero.

Para qué sirve colocar lombrices en el árbol limonero

Lejos de ser una molestia o un riesgo para las raíces, sumar estas pequeñas aliadas a la base de tu árbol trae múltiples beneficios biológicos. Las razones principales por las cuales se aconseja esta práctica son las siguientes: