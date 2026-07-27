Árbol limonero: por qué recomiendan colocar lombrices en su tierra y para qué sirve

Tener un árbol limonero en el patio o en la huerta de casa es un verdadero lujo. Sin embargo, mantenerlo sano, fuerte y lleno de frutos a veces puede transformarse en un verdadero desafío dentro del mundo de la jardinería hogareña.
En ese sentido, entre los secretos mejor guardados por los expertos en cultivo ecológico, existe una recomendación que cobra cada vez más fuerza: colocar lombrices en la tierra del cítrico.
Para qué sirve colocar lombrices en el árbol limonero
Lejos de ser una molestia o un riesgo para las raíces, sumar estas pequeñas aliadas a la base de tu árbol trae múltiples beneficios biológicos. Las razones principales por las cuales se aconseja esta práctica son las siguientes:
- Aireación profunda del suelo: las raíces del limonero sufren mucho con el suelo apelmazado y la falta de oxígeno. Al excavar galerías subterráneas, las lombrices rompen la tierra dura de forma natural.
- Drenaje eficiente: esos mismos túneles evitan que el agua se estanque tras el riego, previniendo el encharcamiento y la aparición de hongos dañinos.
- Fertilización continua y de alta calidad: al procesar la materia orgánica (como hojas secas o restos de compost), expulsan el famoso humus de lombriz. Este abono natural es rico en nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes indispensables para una floración abundante.
- Estimulación de defensas: la actividad microbiana que generan en el suelo ayuda a que el limonero absorba mejor los minerales y fortalezca sus defensas frente a plagas.
Cómo sumarlas a tu frutal de forma correcta
Para que las lombrices puedan cumplir su función sin marcharse ni morir en el intento, los especialistas sugieren seguir un par de claves básicas:
- Asegurar materia orgánica: las lombrices no se alimentan de las raíces sanas del árbol, sino de restos vegetales en descomposición. Agregá una capa fina de compost o mantillo de hojas en la superficie.
- Mantener la humedad justa: el suelo debe estar constantemente húmedo (como una esponja escurrida), evitando que el sol directo sobre la tierra la seque por completo.
Si tu limonero está en tierra firme o en una maceta amplia, colocar un puñado de lombrices, especialmente la variedad roja californiana, cambiará por completo la vitalidad de la planta, garantizando brotes verdes y limones llenos de jugo.