A años de la sentencia que la convirtió en la mujer más joven en recibir la pena máxima en la historia penal argentina, Nahir Galarza volvió a sacudir los tribunales. A través de su representación legal, la joven entrerriana formalizó un pedido de revisión integral sobre su condena a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú. La presentación ingresó a los estrados judiciales con una serie de planteos técnicos y constitucionales que causaron sorpresa entre magistrados y empleados del fuero penal.
El pedido de Nahir Galarza que sorprendió a jueces y empleados judiciales
La joven condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo presentó un nuevo recurso ante la Justicia. Los fundamentos de la defensa, los argumentos presentados y el impacto en el ámbito judicial.
El escrito del abogado de Nahir Galarza busca reabrir el debate sobre la condena impuesta y cuestiona la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua tal como está regulada en la Argentina, solicitando que el caso sea reexaminado bajo nuevos estándares jurídicos.
Los fundamentos clave del reclamo de revisión
El recurso elevado ante las autoridades judiciales ataca directamente la perpetuidad de la pena y plantea que la sentencia aplicada omite la perspectiva de género y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el país.
Entre los puntos centrales del documento, la defensa de la joven argumentó:
- Inconstitucionalidad de la prisión perpetua: Sostienen que una pena que elimina toda posibilidad de reinserción social o revisión temporal contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Perspectiva de género: Insisten en que durante el juzgamiento no se evaluaron adecuadamente los antecedentes de violencia y la dinámica de la relación entre la joven y la víctima.
- Revisión de las pericias: Solicitaron incorporar nuevos análisis sobre la conducta y el estado psicológico de la condenada al momento de los hechos.
Giros en la causa y la estrategia de la defensa
No es la primera vez que la estrategia legal de Nahir Galarza genera conmoción en el expediente. Tiempo atrás, la condenada intentó dar un giro radical a la causa al acusar a su propio padre, el policía Marcelo Galarza, de haber sido el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Pastorizzo; una hipótesis que fue descartada por los fiscales de la causa tras no encontrar evidencia probatoria que la sostenga.
En esta oportunidad, el enfoque de la defensa apunta a derribar el rigor de la condena por homicidio agravado por el vínculo. La intención es que la Justicia modifique la calificación legal o, en su defecto, otorgue un encuadre procesal que le permita acceder a beneficios carcelarios en el futuro, algo que la legislación actual le impide de manera taxativa.
Qué resolución se espera en los tribunales
La presentación tomó por sorpresa a los empleados y funcionarios del tribunal debido a que el fallo ya cuenta con la confirmación de la Corte de Casación Penal de Entre Ríos y del Superior Tribunal de Justicia provincial. Actualmente, el expediente principal se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano que debe expedirse sobre el recurso extraordinario.
El tribunal interviniente deberá determinar en los próximos días la admisibilidad del nuevo pedido de Nahir Galarza. De ser desestimado, la defensa anticipó que continuará recurriendo a organismos internacionales para insistir en la revisión de la pena.
En pocas palabras
- Nahir Galarza: Presentó un nuevo recurso judicial para revisar su condena a perpetua.
- Argumentos clave: Defensa alega inconstitucionalidad de la pena y omisión de perspectiva de género.
- Próximo paso: La Corte Suprema de Justicia de la Nación definirá la admisibilidad del pedido.