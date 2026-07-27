El pedido de Nahir Galarza que sorprendió a jueces y empleados judiciales

Entre los puntos centrales del documento, la defensa de la joven argumentó:

Inconstitucionalidad de la prisión perpetua: Sostienen que una pena que elimina toda posibilidad de reinserción social o revisión temporal contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sostienen que una pena que elimina toda posibilidad de reinserción social o revisión temporal contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Perspectiva de género: Insisten en que durante el juzgamiento no se evaluaron adecuadamente los antecedentes de violencia y la dinámica de la relación entre la joven y la víctima.

Insisten en que durante el juzgamiento no se evaluaron adecuadamente los antecedentes de violencia y la dinámica de la relación entre la joven y la víctima. Revisión de las pericias: Solicitaron incorporar nuevos análisis sobre la conducta y el estado psicológico de la condenada al momento de los hechos.

Giros en la causa y la estrategia de la defensa

No es la primera vez que la estrategia legal de Nahir Galarza genera conmoción en el expediente. Tiempo atrás, la condenada intentó dar un giro radical a la causa al acusar a su propio padre, el policía Marcelo Galarza, de haber sido el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Pastorizzo; una hipótesis que fue descartada por los fiscales de la causa tras no encontrar evidencia probatoria que la sostenga.

En esta oportunidad, el enfoque de la defensa apunta a derribar el rigor de la condena por homicidio agravado por el vínculo. La intención es que la Justicia modifique la calificación legal o, en su defecto, otorgue un encuadre procesal que le permita acceder a beneficios carcelarios en el futuro, algo que la legislación actual le impide de manera taxativa.

Qué resolución se espera en los tribunales

La presentación tomó por sorpresa a los empleados y funcionarios del tribunal debido a que el fallo ya cuenta con la confirmación de la Corte de Casación Penal de Entre Ríos y del Superior Tribunal de Justicia provincial. Actualmente, el expediente principal se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo órgano que debe expedirse sobre el recurso extraordinario.

El tribunal interviniente deberá determinar en los próximos días la admisibilidad del nuevo pedido de Nahir Galarza. De ser desestimado, la defensa anticipó que continuará recurriendo a organismos internacionales para insistir en la revisión de la pena.