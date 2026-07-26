Esta especie vegetal destaca por su belleza, pero con el paso del tiempo se convirtió en un problema ambiental en distintas regiones de América Latina, sobre todo para los humedales.
Llegó a América Latina hace más de un siglo para decorar jardines aristocráticos y hoy altera los humedales
Esta bella especie vegetal, introducida hace más de 40 años para embellecer jardines, se expande descontroladamente alterando los humedales de América Latina.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las clases altas latinoamericanas comenzaron a imitar las modas de la aristocracia europea, incluyendo la incorporación de especies de plantas exóticas para decorar parques y jardines privados.
La planta que llegó para decorar jardines y terminó amenazando los humedales de América del Sur
A través de barcos transatlánticos llegaron de forma legal y masiva distintas especies ornamentales. Entre ellas se encontraba el llamado lirio amarillo (Iris pseudacorus), una planta que fue introducida en América Latina con fines decorativos. Llegó al puerto de Buenos Aires y fue plantada de manera intencional en casas quintas y mansiones ubicadas en zonas cercanas al Delta del Paraná.
Las familias adineradas buscaban embellecer las orillas de sus muelles privados y lagunas artificiales con sus llamativas flores amarillas. Al estar sembrada directamente en ambientes cercanos al agua, la naturaleza favoreció su expansión por América Latina. Con el tiempo, la especie dejó de estar limitada a los jardines y comenzó a colonizar humedales y zonas ribereñas.
¿Por qué esta planta afecta a los humedales de América Latina?
Esta planta se ha convertido en una especie invasora en varias áreas naturales donde fue introducido. Allí forma poblaciones densas que desplazan a la vegetación nativa en humedales y zonas cercanas a ríos.
Puede alterar la estructura de los ecosistemas acuáticos de América Latina al atrapar sedimentos y modificar las condiciones naturales de las riberas. En sistemas agrícolas, puede representar un problema debido a su toxicidad para el ganado y porque puede obstruir canales de irrigación. En ambientes urbanos y suburbanos también puede afectar los sistemas de drenaje.
Su capacidad de expansión se debe principalmente a sus rizomas, tallos subterráneos capaces de sobrevivir en diferentes condiciones, y a sus semillas, que pueden ser transportadas por el agua y permanecer viables durante más de dos años.
El lirio amarillo también tolera ambientes con bajos niveles de oxígeno y alta presencia de materia orgánica. Al expandirse en lugares donde no cuenta con suficientes competidores naturales, desplaza especies autóctonas como juncos y pajonales, reduciendo la biodiversidad vegetal de los humedales.
En pocas palabras
- Especie vegetal: Introducida hace más de 40 años, hoy altera los humedales de América Latina.
- Origen e impacto: Llegó para decorar jardines y se expandió descontroladamente, desplazando flora nativa.
- Riesgos ecológicos: Altera ecosistemas acuáticos, reduce biodiversidad y afecta zonas ribereñas.