El único territorio de América Latina que Estados Unidos alquila desde hace más de 120 años

Con ese respaldo legal, en 1903 ambos gobiernos firmaron un tratado por el cual Cuba arrendó a Estados Unidos una parte de la Bahía de Guantánamo. El acuerdo otorgó a Washington el control y la jurisdicción de la base, mientras que la soberanía formal seguía siendo cubana. Además, el contrato quedó establecido por tiempo indefinido, solo puede finalizar si ambos países lo acuerdan o si Estados Unidos decide abandonar voluntariamente el territorio. A cambio, Washington paga un canon anual que hoy ronda los 4.085 dólares.

La base militar que Estados Unidos mantiene en Cuba desde 1903 y se convirtió en una disputa histórica

La Revolución Cubana de 1959 marcó un punto de quiebre. Desde entonces, La Habana sostiene que el tratado fue firmado bajo presión y exige la devolución del enclave, mientras que Estados Unidos afirma que el arrendamiento sigue siendo válido.

Con el paso del tiempo, Guantánamo dejó de ser solo una base naval estratégica y adquirió notoriedad mundial cuando, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se convirtió en un centro de detención para sospechosos de terrorismo. Aunque la prisión continúa operativa y el número de detenidos se redujo considerablemente, la disputa por este territorio en América Latina sigue sin resolverse.