Tras las independencias de América Latina, el mapa de la región quedó lejos de estabilizarse. El fin del dominio español abrió una disputa por territorios e influencia que fue aprovechada por nuevas potencias.
El único territorio de América Latina que Estados Unidos alquila desde hace más de 120 años
Desde 1903, Estados Unidos mantiene el control de un territorio de América Latina cuya devolución es reclamada por Cuba.
En ese escenario, Estados Unidos comenzó a consolidar su presencia en el Caribe y terminó obteniendo el control de un enclave que, más de 120 años después, sigue siendo motivo de disputa: la Bahía de Guantánamo, en Cuba.
El territorio de América Latina que Estados Unidos controla desde hace más de 120 años y Cuba reclama recuperar
El origen de esta historia se remonta a 1898, cuando Estados Unidos declaró la guerra a España tras la explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana. La derrota española puso fin a su dominio sobre Cuba, pero la isla no alcanzó una independencia plena de inmediato. Entre 1898 y 1902 permaneció bajo ocupación militar estadounidense y, antes de retirar sus tropas, Washington impuso la Enmienda Platt, una cláusula que le permitía intervenir en el país y establecer bases navales en territorio cubano.
Con ese respaldo legal, en 1903 ambos gobiernos firmaron un tratado por el cual Cuba arrendó a Estados Unidos una parte de la Bahía de Guantánamo. El acuerdo otorgó a Washington el control y la jurisdicción de la base, mientras que la soberanía formal seguía siendo cubana. Además, el contrato quedó establecido por tiempo indefinido, solo puede finalizar si ambos países lo acuerdan o si Estados Unidos decide abandonar voluntariamente el territorio. A cambio, Washington paga un canon anual que hoy ronda los 4.085 dólares.
La base militar que Estados Unidos mantiene en Cuba desde 1903 y se convirtió en una disputa histórica
La Revolución Cubana de 1959 marcó un punto de quiebre. Desde entonces, La Habana sostiene que el tratado fue firmado bajo presión y exige la devolución del enclave, mientras que Estados Unidos afirma que el arrendamiento sigue siendo válido.
Con el paso del tiempo, Guantánamo dejó de ser solo una base naval estratégica y adquirió notoriedad mundial cuando, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se convirtió en un centro de detención para sospechosos de terrorismo. Aunque la prisión continúa operativa y el número de detenidos se redujo considerablemente, la disputa por este territorio en América Latina sigue sin resolverse.
En pocas palabras
- Territorio estadounidense: Estados Unidos alquila una porción de tierra en Cuba desde hace más de 120 años.
- Ubicación estratégica: La Bahía de Guantánamo es el único territorio de América Latina bajo control de EE.UU.
- Arrendamiento continuo: El contrato de arrendamiento se renueva anualmente y fue establecido en 1903.