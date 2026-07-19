Un histórico temporal de nieve que ya acumuló más de tres metros de altura mantiene paralizada a la alta montaña y obligó a desplegar un masivo operativo de emergencia que ya logró rescatar a 30 personas atrapadas en plena cordillera.
Sigue aumentando el número de evacuados en alta montaña por el temporal de nevadas
Hasta este domingo al mediodía 30 personas fueron asistidas por el Grupo Especial de Alta Montaña de la Gendarmería
El procedimiento general comenzó el viernes, cuando personal del Escuadrón 27 Uspallata y el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) de Gendarmería Nacional tomó conocimiento sobre la presencia de personas damnificadas en el sector cordillerano de la Ruta Nacional Nº 7, afectadas por las intensas tormentas y la consecuente acumulación de nieve que impedía la circulación segura.
Ante esta situación de emergencia, los funcionarios desplegaron un operativo de rescate utilizando un vehículo técnico especializado Hägglunds de tracción oruga doble adaptado para bajas temperaturas, con el cual se desplazaron en primera instancia hasta el kilómetro 1.210, donde hallaron y brindaron atención primaria a 7 ciudadanos que se encontraban vulnerables por el clima adverso.
Nevadas y condiciones extremas
Las extremas condiciones climáticas, caracterizadas por fuertes nevadas y la presencia del denominado viento blanco, dificultaron notoriamente la visibilidad y la orientación de las patrullas civiles, aunque finalmente se pudo socorrer a los montañistas para ponerlos a salvo en un trabajo coordinado en distintas localidades.
El procedimiento más importante se llevó a cabo en Puente del Inca, donde fueron asistidas 12 personas, mientras que en Horcones fueron rescatadas 5; en Penitentes, 4 y en Las Cuevas otras 2.
A estas tareas de asistencia se sumaron las maniobras de la semana pasada, cuando el mismo cuerpo especializado de la fuerza localizó con éxito a otros 4 andinistas en las inmediaciones del Cerro Penitentes, a la altura del kilómetro 1.212 de la mencionada calzada nacional.
La totalidad de los damnificados, entre quienes se encontraban tanto turistas como pobladores de la región, fueron evacuados de manera segura hacia Uspallata para garantizar su resguardo físico y asistencia médica preventiva, completando la cifra total de 30 evacuados desde el inicio de las tormentas el miércoles pasado.
Debido a que los reportes oficiales indicaron que el registro actual es histórico y que el pronóstico para los próximos días anuncia condiciones similares que podrían extenderse hasta fines de este mes, el Gobierno solicitó “extremar las medidas de precaución, y evitar especialmente la circulación vehícular en la zona cercana a la cordillera” para prevenir nuevos incidentes.
Los organizadores de los rescates previos remarcaron la peligrosidad de la consigna actual en la zona y confirmaron que el personal de seguridad se mantendrá en estado de alerta en los refugios fronterizos.