Sigue aumentando el número de evacuados en alta montaña por el temporal de nevadas

Familias enteras fueron evacuadas en alta montaña. Foto: Gendarmería

Nevadas y condiciones extremas

Las extremas condiciones climáticas, caracterizadas por fuertes nevadas y la presencia del denominado viento blanco, dificultaron notoriamente la visibilidad y la orientación de las patrullas civiles, aunque finalmente se pudo socorrer a los montañistas para ponerlos a salvo en un trabajo coordinado en distintas localidades.

El procedimiento más importante se llevó a cabo en Puente del Inca, donde fueron asistidas 12 personas, mientras que en Horcones fueron rescatadas 5; en Penitentes, 4 y en Las Cuevas otras 2.

A estas tareas de asistencia se sumaron las maniobras de la semana pasada, cuando el mismo cuerpo especializado de la fuerza localizó con éxito a otros 4 andinistas en las inmediaciones del Cerro Penitentes, a la altura del kilómetro 1.212 de la mencionada calzada nacional.

La totalidad de los damnificados, entre quienes se encontraban tanto turistas como pobladores de la región, fueron evacuados de manera segura hacia Uspallata para garantizar su resguardo físico y asistencia médica preventiva, completando la cifra total de 30 evacuados desde el inicio de las tormentas el miércoles pasado.

Continúan los rescates en alta montaña. Foto: Gendarmería

Debido a que los reportes oficiales indicaron que el registro actual es histórico y que el pronóstico para los próximos días anuncia condiciones similares que podrían extenderse hasta fines de este mes, el Gobierno solicitó “extremar las medidas de precaución, y evitar especialmente la circulación vehícular en la zona cercana a la cordillera” para prevenir nuevos incidentes.

Los organizadores de los rescates previos remarcaron la peligrosidad de la consigna actual en la zona y confirmaron que el personal de seguridad se mantendrá en estado de alerta en los refugios fronterizos.