Temporal en alta montaña: amplían el operativo de rescate por la acumulación de hasta tres metros de nieve

Vialidad Nacional trabaja para limpiar los caminos en alta montaña. Foto: Osvaldo Valle.

Dos personas permanecen aisladas

La mayor preocupación de las autoridades se concentra en una pareja que permanece refugiada en un cobertizo ubicado en el sector Puente de Tabletas, después de la Curva Soberanía.

De acuerdo con la información oficial, el hombre presenta un cuadro de salud comprometido, con un posible diagnóstico de neumonía, situación que le impide trasladarse por sus propios medios hacia Las Cuevas o Horcones. La mujer permanece junto a él a la espera de ser evacuada.

Policía de Mendoza coordina el rescate

Ante este escenario, se dispuso un nuevo operativo coordinado con la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza con el objetivo de llegar hasta el lugar y concretar la evacuación de ambas personas.