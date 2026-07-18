El temporal de nieve que afecta a la alta montaña mendocina obligó a ampliar el operativo de evacuación sobre la Ruta Nacional 7, donde las condiciones extremas dificultan el acceso a distintos sectores y mantienen a dos personas varadas, una de ellas con un delicado estado de salud. Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana también trabajaron en el traslado de víveres para los pobladores y turistas de Penitentes.
Temporal en alta montaña: amplían el operativo de rescate por la acumulación de hasta tres metros de nieve
La evacuación de una persona enferma y su pareja deberá realizarse por la Patrulla de Rescate y se coordina el traslado
Según informaron fuentes del operativo, personal de Gendarmería Nacional logró avanzar hasta el cobertizo ubicado antes de Inca, pero no pudo continuar el recorrido debido a la importante acumulación de nieve sobre la calzada, lo que impidió concretar las tareas de evacuación previstas.
La persistencia de las condiciones meteorológicas, también se dejó sin efecto la colaboración de la Compañía de Cazadores, ya que el camión oruga que iba a ser utilizado para el rescate no pudo salir. En algunos sectores la nieve alcanza aproximadamente tres metros de altura, imposibilitando el desplazamiento de los vehículos especiales.
Dos personas permanecen aisladas
La mayor preocupación de las autoridades se concentra en una pareja que permanece refugiada en un cobertizo ubicado en el sector Puente de Tabletas, después de la Curva Soberanía.
De acuerdo con la información oficial, el hombre presenta un cuadro de salud comprometido, con un posible diagnóstico de neumonía, situación que le impide trasladarse por sus propios medios hacia Las Cuevas o Horcones. La mujer permanece junto a él a la espera de ser evacuada.
Policía de Mendoza coordina el rescate
Ante este escenario, se dispuso un nuevo operativo coordinado con la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza con el objetivo de llegar hasta el lugar y concretar la evacuación de ambas personas.