La elegante planta que se ganó el apodo de "rosa del invierno" por crecer en meses de bajas temperaturas y soportar heladas

Cómo cultivar un eléboro en el jardín

Para que esta planta crezca fuerte y florezca cada invierno, es importante prestar atención a la forma de cultivo. Es fundamental adquirir el eléboro en un vivero y enterrar el cepellón (masa de tierra o sustrato que se mantiene adherida a las raíces) aproximadamente cinco centímetros por encima del nivel original del suelo, evitando cubrir la base con tierra o compost adicional.

Este detalle resulta fundamental porque, si el cuello de la planta queda enterrado, su desarrollo puede verse afectado. En algunos casos, el crecimiento se vuelve mucho más lento, la floración disminuye considerablemente o, en situaciones extremas, la rosa de invierno puede deteriorarse y morir.

También conviene evitar el uso excesivo de mantillo elaborado con hojas o agujas de pino alrededor de la base, ya que este tipo de cobertura favorece la acumulación de humedad y aumenta el riesgo de pudrición.

Cómo cuidar un eléboro en el jardín

Aunque el eléboro es una planta muy resistente, necesita algunos cuidados básicos para mantenerse en buen estado durante muchos años. Uno de los aspectos más importantes es controlar el riego. El exceso de agua puede provocar problemas en las raíces y favorecer la aparición de enfermedades.

Otro consejo importante consiste en retirar las flores marchitas antes de que produzcan semillas. De esta manera, la planta concentra su energía en fortalecerse y ofrecer una floración mucho más abundante.

Por último, las hojas no deben eliminarse al comienzo del invierno, salvo aquellas que estén completamente negras o deterioradas. El follaje cumple una función esencial en el desarrollo del eléboro, ya que le permite almacenar energía para sostener su crecimiento y la producción de nuevas flores.