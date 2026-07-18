Preocupación turística: Las Leñas opera a media máquina pese a las nevadas récord

A los retrasos operativos de la empresa se le suma un tenso escenario sindical que amenaza con paralizar la actividad. El gremio UTEDYC Seccional Mendoza emitió un comunicado informando a la comunidad, turistas y trabajadores que se encuentran en "ESTADO DE ALERTA" en el complejo Valle Las Leñas. Según indicaron, debido a la falta de acuerdos en las paritarias con la patronal, "peligra el inicio de la temporada de ski". El sindicato exige una recomposición salarial digna bajo el lema: "¡Sin salarios justos, no hay temporada!". Esta tensión con los trabajadores, sumada a los reclamos del gremio de instructores, complejiza aún más el panorama.

Un impacto económico que trasciende las pistas

La falta de operatividad plena no es un problema que afecte únicamente a la empresa concesionaria o a los propietarios de los departamentos, sino que golpea a toda una cadena de valor. El retraso en la apertura total impacta directamente sobre:

Operadores turísticos.

Restaurantes y polos gastronómicos.

Hoteles de diferentes categorías.

Propietarios de departamentos.

Servicios generales al valle y toda la actividad económica turística.

Para estos actores, el invierno actual representa una oportunidad vital para recuperar terreno luego de varias temporadas difíciles y de un tardío inicio. Con la cantidad de nieve acumulada y la experiencia técnica disponible, Las Leñas podría tener este domingo el 70% del centro invernal en pleno funcionamiento, lo que generaría un impacto económico inmediato atrayendo a miles de turistas de toda la Argentina y de Brasil.

Las Leñas es un punto de interés turístico estratégico a nivel municipal y provincial. La ventana de la temporada está abierta de par en par y la nieve ya hizo su parte; ahora resta que la empresa, los gremios, el gobierno provincial y el municipio logren destrabar los conflictos y empujar en el mismo sentido para no desaprovechar lo que promete ser una temporada histórica.