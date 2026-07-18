Preocupación turística: Las Leñas opera a media máquina pese a las nevadas récord

Las Leñas vive un escenario climático excepcional de cara al comienzo de las vacaciones de invierno en Buenos Aires. En los últimos días, un temporal histórico dejó más de un metro de nieve en la base y prácticamente 2,5 metros en la cumbre. Sin embargo, la postal blanca contrasta fuertemente con la realidad operativa del complejo: a pesar de contar con las condiciones ideales, el centro de esquí funciona de manera limitada, generando preocupación y malestar en todo el entramado turístico del sur mendocino.
El centro de esquí registra reservas prácticamente al 100% en los edificios de consorcio y dormy houses para la próxima semana. No obstante, hasta el día de hoy, el centro ofrece únicamente pases de principiantes, habilitando solo los sectores Venus y Eros 1 y 2 para esquí. En paralelo, se da una situación que genera incomprensión entre los visitantes y operadores: la telesilla Vesta se encuentra habilitada exclusivamente para pasear a turistas no esquiadores, mientras que medios clave para el deporte, como la famosa telesilla Minerva o Vulcano, permanecen cerrados.
Demoras empresariales y conflicto gremial
La incertidumbre reina entre los visitantes ante la falta de certezas sobre la apertura total de las boleterías y de los medios de elevación. Desde diversos sectores del valle señalan una aparente desidia por parte de la empresa concesionaria, Valle de las Leñas S.A., ante la lentitud para poner la montaña a punto y aprovechar el caudal de turistas.
A los retrasos operativos de la empresa se le suma un tenso escenario sindical que amenaza con paralizar la actividad. El gremio UTEDYC Seccional Mendoza emitió un comunicado informando a la comunidad, turistas y trabajadores que se encuentran en "ESTADO DE ALERTA" en el complejo Valle Las Leñas. Según indicaron, debido a la falta de acuerdos en las paritarias con la patronal, "peligra el inicio de la temporada de ski". El sindicato exige una recomposición salarial digna bajo el lema: "¡Sin salarios justos, no hay temporada!". Esta tensión con los trabajadores, sumada a los reclamos del gremio de instructores, complejiza aún más el panorama.
Un impacto económico que trasciende las pistas
La falta de operatividad plena no es un problema que afecte únicamente a la empresa concesionaria o a los propietarios de los departamentos, sino que golpea a toda una cadena de valor. El retraso en la apertura total impacta directamente sobre:
- Operadores turísticos.
- Restaurantes y polos gastronómicos.
- Hoteles de diferentes categorías.
- Propietarios de departamentos.
- Servicios generales al valle y toda la actividad económica turística.
Para estos actores, el invierno actual representa una oportunidad vital para recuperar terreno luego de varias temporadas difíciles y de un tardío inicio. Con la cantidad de nieve acumulada y la experiencia técnica disponible, Las Leñas podría tener este domingo el 70% del centro invernal en pleno funcionamiento, lo que generaría un impacto económico inmediato atrayendo a miles de turistas de toda la Argentina y de Brasil.
Las Leñas es un punto de interés turístico estratégico a nivel municipal y provincial. La ventana de la temporada está abierta de par en par y la nieve ya hizo su parte; ahora resta que la empresa, los gremios, el gobierno provincial y el municipio logren destrabar los conflictos y empujar en el mismo sentido para no desaprovechar lo que promete ser una temporada histórica.