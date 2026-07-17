Más allá de Las Leñas: el desierto blanco que parece sacado de una película

Este pequeño paraje cordillerano, que habitualmente funciona como el último punto de control y servicios antes de cruzar a Chile, se transforma durante el invierno en un desierto blanco de película.

Este es el escenario idea para las personas que buscan dar sus primeros pasos en la nieve.

Para descubrir este paraíso, el viaje comienza bordeando el Río Grande. A medida que se gana altura, la vegetación achaparrada va quedando sepultada bajo un manto blanco inmaculado. Al llegar a Las Loicas, el esfuerzo del viaje se ve recompensado con creces.

Es el escenario ideal para quienes buscan jugar con trineos en familia, dar sus primeros pasos en la nieve o, simplemente, retratar una postal de montaña completamente despojada y salvaje.

Consideraciones a tener en cuenta

Asistir a esta zona en temporada invernal requiere de cierta planificación para disfrutar al máximo de la aventura de forma segura. Resulta indispensable transitar con un auto en óptimas condiciones, portar cadenas de forma obligatoria (ya que el hielo en la calzada es frecuente en la Ruta 145), llevar ropa de abrigo técnica en capas y consultar siempre el estado del Paso Pehuenche y el pronóstico meteorológico antes de emprender la subida.

Ya lo sabes. Si estás buscando un plan diferente para este fin de semana largo y querés descubrir el lado más cinematográfico del invierno, armá la mochila: este rincón escondido te está esperando.