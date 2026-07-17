Más allá de Las Leñas: el desierto blanco que parece sacado de una película

Nuestra provincia es mundialmente famosa por sus imponentes picos nevados, sus icónicas rutas del vino y los destinos clásicos que, fin de semana tras fin de semana, se llenan de visitantes locales y extranjeros. Cuando llega el invierno, el imán indiscutido del sur mendocino es Las Leñas, con su infraestructura de primer nivel y sus pistas perfectas.
Sin embargo, para aquellos que desean escapar de las multitudes y vivir una aventura auténtica en la nieve, el turismo de Mendoza esconde rincones secretos que no todos conocen.
El secreto mejor guardado de Malargüe
A tan solo unas horas de la ciudad de Malargüe, viajando por la Ruta Nacional 40 y desviándose luego por la mística Ruta Nacional 145 en dirección al Paso Pehuenche, se encuentra un oasis de serenidad que el turismo masivo todavía no tiene muy en cuenta: Las Loicas.
Este pequeño paraje cordillerano, que habitualmente funciona como el último punto de control y servicios antes de cruzar a Chile, se transforma durante el invierno en un desierto blanco de película.
Para descubrir este paraíso, el viaje comienza bordeando el Río Grande. A medida que se gana altura, la vegetación achaparrada va quedando sepultada bajo un manto blanco inmaculado. Al llegar a Las Loicas, el esfuerzo del viaje se ve recompensado con creces.
Es el escenario ideal para quienes buscan jugar con trineos en familia, dar sus primeros pasos en la nieve o, simplemente, retratar una postal de montaña completamente despojada y salvaje.
Consideraciones a tener en cuenta
Asistir a esta zona en temporada invernal requiere de cierta planificación para disfrutar al máximo de la aventura de forma segura. Resulta indispensable transitar con un auto en óptimas condiciones, portar cadenas de forma obligatoria (ya que el hielo en la calzada es frecuente en la Ruta 145), llevar ropa de abrigo técnica en capas y consultar siempre el estado del Paso Pehuenche y el pronóstico meteorológico antes de emprender la subida.
Ya lo sabes. Si estás buscando un plan diferente para este fin de semana largo y querés descubrir el lado más cinematográfico del invierno, armá la mochila: este rincón escondido te está esperando.