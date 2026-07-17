Le faltan 10.000 dólares para ver la final y lanzó una rifa tan argentina como ingeniosa

Entonces hizo lo que, según admite entre risas, haría cualquier argentino desesperado por cumplir un sueño. Inventó una rifa.

Mientras viaja rumbo a Nueva York, donde se jugará la gran final frente a España, el joven emprendedor decidió poner en juego algunos de los recuerdos más valiosos que trae de esta aventura mundialista.

Una camiseta de la Selección, dos vasos mundialistas y un año de peluquería gratis

El premio incluye la camiseta de la Selección con la que acompañó al equipo durante los partidos, dos vasos oficiales de la semifinal y un año completo de peluquería o barbería gratis en GT Estilistas y GT Barberos, el local que dirige en Godoy Cruz.

La idea nació casi de un impulso. "Estoy viajando a Nueva York y decidí hacer esto para poder ver el partido de mi vida", contó en sus redes sociales.

No fue una decisión fácil. De hecho, reconoce que le costó muchísimo animarse a pedir ayuda.

"Estoy viajando a Nueva York y decidí hacer esto para poder ver el partido de mi vida", contó Ezequiel en sus redes sociales.

"Muchos me están escribiendo para colaborar. Estoy muy agradecido. Me da mucha vergüenza hacer esto, pero llegué hasta acá y no quiero dejar de intentarlo", dice.

El alias elegido para la colecta también refleja el objetivo que lo desvela desde que Argentina consiguió el pase a la final: mendozaenlafinal.

Hace apenas unos días, el Chino había sido noticia por otra razón.

La transmisión oficial del Mundial lo enfocó exactamente cuando Julián Álvarez marcó el gol que hizo estallar de alegría a los argentinos. Mientras el estadio explotaba, él gritaba, lloraba y se filmaba al mismo tiempo para guardar ese recuerdo para siempre.

Aquellas imágenes recorrieron las redes sociales y miles de personas se sintieron identificadas con esa reacción tan espontánea.

Después publicó un mensaje que resumía todo lo que estaba viviendo.

"He vivido aquí la mejor secuencia de mi vida gracias a la Selección"

"Lejos la mejor secuencia de mi vida. Gracias, vida, por permitirme animarme solo. Uno no sabe todo lo que deja de lado y por lo que pasa para llegar a disfrutar y llorar de alegría. Gracias, Selección. Qué lindo ser argentino. Los sueños se cumplen en vida".

Detrás de ese video viral, sin embargo, hay una historia que en Mendoza muchos ya conocen.

Alvelda no solo es el dueño de una peluquería y barbería. Hace años impulsa campañas solidarias y convirtió su local en un punto de encuentro para organizar colectas de alimentos, juguetes y ropa para quienes más lo necesitan.

Junto a un grupo de amigos también puso en marcha el merendero Rayito de Luz, en el asentamiento Todos Unidos, de Las Heras, donde decenas de chicos reciben la merienda varias veces por semana.

Por eso, muchos de quienes hoy lo siguen en redes sociales decidieron devolverle, de alguna manera, parte de esa solidaridad.

Los mensajes de apoyo comenzaron a multiplicarse apenas publicó la propuesta.

Hay quienes compran un número para participar del sorteo y otros que simplemente le transfieren dinero para ayudarlo a cumplir el sueño.

Él insiste en que todavía le cuesta creer semejante respuesta.

"Estoy muy agradecido por todo el cariño que estoy recibiendo", repite.

Los mensajes de apoyo comenzaron a multiplicarse apenas publicó la propuesta.

Y hace una promesa. "Llegue o no al objetivo, voy a devolver todo el amor recibido", dice.

Mientras tanto, sigue camino a Nueva York con la ilusión intacta. Todavía no sabe si logrará reunir los 10.000 dólares que cuesta una entrada para la final.

Pero quienes lo conocen aseguran que no sorprende que haya encontrado una salida tan creativa. Porque si algo caracteriza al Chino Alvelda es no resignarse nunca.

Primero fue capaz de transformar una peluquería en un espacio de ayuda para cientos de personas.

"Además de la camiseta y los vasos, el que salga sorteado podrá ir un año gratis a la peluquería", dijo el Chino.

Después se animó a viajar solo para seguir a la Selección y terminó convirtiéndose en el hincha viral del gol de Julián Álvarez.

Ahora va por otro sueño, quizás el más difícil de todos.

El de estar en la tribuna cuando Argentina vuelva a salir a jugar una final del Mundial.

Y si el ingenio argentino vuelve a hacer de las suyas, tal vez el domingo también tenga un lugar reservado para él.