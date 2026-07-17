Estudio demuestra la sorprendente inteligencia de las jirafas: pueden resolver problemas matemáticos

Luego, los expertos ocultaron las raciones, agregaron más piezas a un recipiente específico a la vista de los sujetos para finalmente observar sus decisiones finales. Dos de las jirafas lograron identificar sistemáticamente la caja con la opción más abundante.

El estudio hizo que las jirafas resolvieran problemas matemáticos básicos.

Para acertar de manera constante, los majestuosos mamíferos originarios de África necesitaron sumar mentalmente las cantidades invisibles. Los biólogos responsables explicaron que dichos ejemplares aplican bases perceptivas enfocadas en la adición de elementos, descartando cálculos idénticos a los humanos. Los resultados finales confirmaron una inusual inteligencia en la especie herbívora.

Solo dos participantes del ensayo resolvieron el complicado enigma matemático con alto porcentaje de éxito. Los otros dos ejemplares evaluados simplemente optaron por acercarse al último envase que tocaron los investigadores durante la demostración visual. Los científicos todavía desconocen los motivos biológicos exactos de las marcadas diferencias individuales en la resolución de problemas numéricos básicos.

Limitaciones inesperadas

Las pruebas experimentales posteriores presentaron mayores dificultades para todos los ejemplares del grupo. Cuando los expertos intentaron medir conceptos mentales similares a la resta o plantearon cálculos múltiples combinados, ninguno de los sujetos logró superar el complejo desafío.

La situación observada coincidió plenamente con análisis previos realizados con personas, donde restar siempre resulta cognitivamente más demandante que sumar.

Las recientes investigaciones cambian para siempre la comprensión global sobre la evolución cerebral de los seres vivos. Las novedosas conclusiones sugieren que capacidades cognitivas sofisticadas surgieron de forma independiente en distintas ramas biológicas a lo largo del tiempo.