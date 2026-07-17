"No podían sacárselo": se hizo un piercing en el labio y el desenlace fue trágico

Una joven mujer de apenas 20 años de edad perdió la vida en Brasil luego de colocarse un piercing en el labio inferior, desatando una infección que los profesionales médicos no lograron contener a tiempo. La velocidad con la que avanzó el cuadro clínico llevó al caso a viralizarse rápidamente, sirviendo de ejemplo en la actulidad pese a ocurrir en 2020.
La víctima de esta dolorosa historia fue identificada como Andressa Souza, quien residía en el vecino país. Todo comenzó con una aparente inflamación común tras la colocación de la pieza de metal. Sin embargo, la situación escaló drásticamente en cuestión de días.
La mujer que murió por hacerse un piercing en el labio
Su madre, en medio de una profunda crisis de dolor, relató el drama con crudeza: "Vimos que tenía la boca muy hinchada, no había cómo moverlo. Estaba tan hinchada que no había cómo sacar el piercing", detalló ante los medios locales en su momento.
Andressa ingresó al Hospital da Vida, en la localidad de Dourados, con un cuadro que incluía fiebre sumamente alta y dolores de cabeza insoportables. En un primer momento, el personal de salud atribuyó la sintomatología a un cuadro de dengue, dado el fuerte brote epidemiológico que azotaba la región en ese instante.
Esta confusión inicial retrasó el diagnóstico correcto de la verdadera causa: una infección bacteriana masiva originada por el piercing defectuoso.
Cuando los estudios arrojaron la dolorosa realidad, el diagnóstico ya era crítico. La bacteria había ingresado por la herida del labio, ganó acceso directo al torrente sanguíneo y se alojó en la estructura cerebral de la joven.
Tras permanecer 24 días peleando por su vida en la unidad de terapia intensiva, los cirujanos intentaron una intervención quirúrgica desesperada, pero el cuerpo de la paciente no resistió.
El antecedente en la Argentina
En Argentina, la memoria colectiva recuerda el caso de un adolescente de 14 años en Santa Fe, quien en 2016 falleció tras colocarse un aro en el lóbulo de la oreja, lo que derivó en una infección generalizada en la cadera y posteriormente el deceso.
Los especialistas insisten en la importancia extrema de comprobar las condiciones de esterilización, la idoneidad de los materiales utilizados y, fundamentalmente, acudir de inmediato a una guardia médica ante el menor síntoma de alerta o enrojecimiento desmedido, evitando subestimar lo que parece una simple moda juvenil.