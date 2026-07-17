"No podían sacárselo": se hizo un piercing en el labio y el desenlace fue trágico

Andressa ingresó al Hospital da Vida, en la localidad de Dourados, con un cuadro que incluía fiebre sumamente alta y dolores de cabeza insoportables. En un primer momento, el personal de salud atribuyó la sintomatología a un cuadro de dengue, dado el fuerte brote epidemiológico que azotaba la región en ese instante.

El piercing terminó causante de la muerte de la joven.

Esta confusión inicial retrasó el diagnóstico correcto de la verdadera causa: una infección bacteriana masiva originada por el piercing defectuoso.

Cuando los estudios arrojaron la dolorosa realidad, el diagnóstico ya era crítico. La bacteria había ingresado por la herida del labio, ganó acceso directo al torrente sanguíneo y se alojó en la estructura cerebral de la joven.

Tras permanecer 24 días peleando por su vida en la unidad de terapia intensiva, los cirujanos intentaron una intervención quirúrgica desesperada, pero el cuerpo de la paciente no resistió.

El antecedente en la Argentina

En Argentina, la memoria colectiva recuerda el caso de un adolescente de 14 años en Santa Fe, quien en 2016 falleció tras colocarse un aro en el lóbulo de la oreja, lo que derivó en una infección generalizada en la cadera y posteriormente el deceso.

Los especialistas insisten en la importancia extrema de comprobar las condiciones de esterilización, la idoneidad de los materiales utilizados y, fundamentalmente, acudir de inmediato a una guardia médica ante el menor síntoma de alerta o enrojecimiento desmedido, evitando subestimar lo que parece una simple moda juvenil.