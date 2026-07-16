"Voy a ser reelecto y se vienen 100 años de liberalismo" vaticinó Javier Milei

Un asistente al acto en la Bolsa de Comercio, descolocó a Javier Milei. Foto: Oficina del Presidente

La defensa de Milei al derecho de propiedad

"Son los que nos hundieron, solo escúchenlos hablar",sostuvo el mandatario al referirse a quienes se oponen a la ley de del derecho a la propiedad privada y la extranjerización de las tierras.

Y agregó: "Los gobiernos se han dedicado a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente".

La exposición del jefe de Estado estuvo basada en la economía y, con ese foco, repartió conceptos en torno al crecimiento. Habló de stock de capital, ahorro e ingresos. En ese marco, cuestionó "a los gobiernos populistas que hicieron un despilfarro de dinero".

"Como ahora...terminala", dijo en ese momento uno de los asistentes. La frase no le cayó bien a Milei, quien salió al cruce rápidamente: "No solo no voy a terminarla, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato".

Voy a ser reelecto. Tenemos para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba", replicó. La respuesta despertó aplausos del público. Fue de las pocas intervenciones de Milei que generaron una reacción en el auditorio Voy a ser reelecto. Tenemos para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba", replicó. La respuesta despertó aplausos del público. Fue de las pocas intervenciones de Milei que generaron una reacción en el auditorio

La otra respuesta se generó cuando Milei siguió cuestionando a los gobiernos pasados y resaltó aspectos de su gestión que él cree que están bien, como las tareas de desregulación de la economía que encaró el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger.

Acto seguido, comenzó a enumerar las condiciones para que Argentina "continúe creciendo", como aseveró. "El motor del crecimiento es el campo. Además nos encontramos con nuevas oportunidades, como el gas y el empleo", precisó.

También habló de la baja de impuestos y expresó que si consigue la reelección le podrá devolver 500 mil millones de dólares a los argentinos en concepto de devolución de impuestos. Y sostuvo que la inflación sigue bajando.

Pero, una vez más, la misma persona que lo cuestionó volvió a gritarle. Algo que volvió a descolocar al presidente, quien lanzó: "Si no te gusta, andate kuka".